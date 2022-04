Ingolstadt: Audi verlängert die Kurzarbeit

Auch im Mai gibt es beim Ingolstädter Automobilhersteller Audi Kurzarbeit. Die Spätschicht und die Nachtschicht sind betroffen. Was der Grund dafür ist.

Die Teileversorgung der Audi Standorte bleibt angespannt. Derzeit kann das Unternehmen nicht sicher vorhersehen, ob es Arbeitsausfälle abwenden kann. Die Audi AG verlängert deshalb an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm vorsorglich die Kurzarbeit bis einschließlich 31. Mai. So wurde es den Mitarbeitern im hauseigenen Intranet mitgeteilt. Aufgrund der weiterhin angespannten Versorgungssituation ergeben sich Veränderungen in der Fahrweise für die Kalenderwoche 18.

Audi: Kurzarbeit auf zwei Montagelinien in Ingolstadt

Das bedeute für die Fahrweise in Ingolstadt in der Woche ab dem 2. Mai: Auf der Montagelinie 1 (Audi A4, A5) entfällt die Spätschicht bis einschließlich 6. Mai. Auf der Montagelinie 2 (Audi A3, A4, A5) entfällt die Dauernachtschicht vom 2. bis einschließlich 6. Mai. Auf der Montagelinie 3 (Audi A3, Q2) wird weiterhin in allen drei Schichten produziert. In den Gewerken (zum Beispiel Karosseriebau und Lackiererei) kann es zu abweichenden Fahrweisen kommen. (nr)