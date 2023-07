Ingolstadt bekommt eine neue Realschule im Stadtgebiet

Finanz- und Kultusministerium haben dem Antrag Ingolstadts zugestimmt. Dies war auch nötig, denn die bereits bestehenden Realschulen stoßen an ihre Grenzen.

Gute Nachrichten für den Raum Ingolstadt. Das Kultusministerium hat zusammen mit dem Finanzministerium die Zustimmung zur Neugründung einer weiteren staatlichen Realschule im Stadtgebiet Ingolstadt bekannt gegeben.

Sowohl Finanzministerium als auch Kultusministerium haben dem entsprechenden Antrag der Stadt Ingolstadt zugestimmt und untermauern mit der Entscheidung ihren Einsatz für wohnortnahe Schulbildung, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Ministerien. Weiter steht darin: Nach den Prognosen zum Schülerpotential und dem Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahren wird die Zahl der Realschülerinnen und Realschüler im Stadtgebiet deutlich ansteigen. Mit der Neugründung wird keine der umliegenden Realschulen im Bestand gefährdet. Vielmehr bringt die neue und nunmehr dritte staatliche Realschule den gewünschten Entlastungseffekt, da die bestehenden umliegenden Realschulen an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt sind und räumlich nicht mehr erweitert werden können. Im Stadtgebiet Ingolstadt gibt es bislang neben zwei staatlichen auch zwei Realschulen in privater beziehungsweise kirchlicher Trägerschaft.

Die Schülerzahlen in Ingolstadt steigen

Kultusminister Michael Piazolo: „Ich freue mich sehr, dass wir mit einer neuen staatlichen Realschule ein weiteres attraktives Bildungsangebot für Ingolstadt schaffen. Damit sorgen wir einerseits für die steigenden Schülerzahlen hier in der Region vor, gleichzeitig sichern wir langfristig qualitativ hochwertige Bildungsgänge. Denn unsere Realschulen sind eine tragende Säule in unserem bayerischen Bildungssystem. Sie schaffen beste Voraussetzungen für eine hochwertige Berufsausbildung sowie für alle weiteren Bildungswege! Das ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels von besonderer Bedeutung.“

„Kurze Schulwege sind ein großer Vorteil für alle Schülerinnen und Schüler, die Eltern aber auch die Lehrkräfte“, freut sich Finanz- und Heimatminister Albert Füracker und gibt an: "Rund ein Drittel des gesamten Haushaltsvolumens des Freistaats fließt in die Bildung – eine starke Investition in die Zukunft unseres Landes." Die staatliche Investitionsförderung von öffentlichen Schulen und Kindertageseinrichtungen nimmt im kommunalen Finanzausgleich einen hohen Stellenwert ein und trägt wesentlich dazu bei, dass diese Gebäude im notwendigen Umfang bereitgestellt werden können, teilen die Ministerien mit.

Scharpf: Seit 2020 hat Ingolstadt 600 Millionen Euro für Bildung ausgegeben

Auch Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf freut sich über die Nachricht aus München und erklärte: "Die dritte staatliche Realschule, neben den bestehenden Realschulen Fronhofer und Ickstatt, ist dringend notwendig, denn die Kapazitätsgrenze ist angesichts der Bevölkerungsentwicklung in Sicht." Bereits im Februar habe der Stadtrat der Neugründung unter Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Ingolstadt einstimmig zugestimmt. Seit 2020 habe die Stadt mehr als 600 Millionen Euro in Bildung investiert. "Bildungspolitik wird auch weiterhin einer unserer größten Schwerpunkte sein", verspricht Scharpf. Ingolstadts Bildungsreferent Gabriel Engert fügt hinzu: "Mit der nun genehmigten dritten staatlichen Realschule kann die Stadt ihre Bildungsplanung im Bereich der Realschulen zügig umsetzen. Sie ist ein wichtiger Baustein neben dem Bau neuer Mittelschulen und der regionalen Gymnasialentwicklung." (AZ)