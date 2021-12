Ingolstadt

10:03 Uhr

Ingolstadt: Betrunkener beleidigt Polizisten

Ein betrunkener Taxifahrgast hat in der Nacht auf Mittwoch in Ingolstadt Polizisten beleidigt. Am Ende landete er in der Ausnüchterungszelle.

Wie die Beamten mitteilen, verständigte ein ein Taxifahrer gegen 4.15 Uhr die Polizei, nachdem ein 42-jähriger Fahrgast derart alkoholisiert war, dass er nicht mehr in der Lage war, das Taxigeld zu bezahlen. Bei Eintreffen der Polizisten in der Goethestraße schlug die Stimmung des Fahrgastes schlagartig und er beleidigte die Beamten. Nachdem der alkoholisierte Ingolstädter nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

