Ingolstadt: Das bietet die neue kommunale Immobilienplattform

Plus Ingolstadt hat jetzt eine eigene kommunale Immobilienplattform. Sowohl Makler als auch Privatpersonen können sie nutzen. Was dort angeboten wird.

Immobilien sind ein heißes Thema. Während Wohnraum knapp ist, stehen Ladenflächen leer und wollen gekauft oder angemietet werden. Um diesen zwei Problemen entgegenzuwirken, setzt Ingolstadt auf ein professionelles Leerstandsmanagement. Dementsprechend kümmert sich Christine Daffner, Gewerbeflächenbeauftragte der Wirtschaftsförderung der Stadt Ingolstadt, seit einem halben Jahr um die Vernetzung verschiedener Akteure, zum Beispiel durch einen Eigentümer-Stammtisch oder das Gründerförderprogramm Cityfreiraum, das Leerstände mit neu gegründeten Unternehmen füllen soll. Jetzt ist ein weiterer Baustein hinzugekommen: die Kommunale Immobilienplattform, kurz KIP.