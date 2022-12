Ingolstadt erkennt Ehrenbürgerwürden aus der NS-Zeit ab

Bei der Aberkennung mehrerer Ehrenbürgerwürden aus der NS-Zeit handelt sich um keinen rechtlichen, sondern um einen politischen, einen gesellschaftspolitischen Akt.

In seiner Dezembersitzung hat der Stadtrat in Ingolstadt einstimmig die Ehrenbürgerwürden von Personen posthum aberkannt, die durch die NS-Zeit belastet sind. "Ein Schritt, der längst überfällig war", erklärt Oberbürgermeister Christian Scharpf.

"Ingolstadt ist eine vielfältige, eine bunte und offene Großstadt. Ingolstadt blickt aber auch auf ein dunkles Kapitel während des nationalsozialistischen Regimes zurück", verdeutlicht Scharpf in einer Mitteilung an die Presse. Seit vielen Jahren bemühten sich die Stadt und viele engagierte Bürgerinnen und Bürger, diese Zeit umfassend aufzuarbeiten – in Form von Forschung, Ausstellungen, Mahnmalen, Gedenkveranstaltungen, Buchprojekten und der Vermittlung in Schulen und Bildungseinrichtungen. Im letzten Jahr wurde auch die Projektgruppe "Opfer des Nationalsozialismus" beim Stadtarchiv initiiert.

Zu einer transparenten und verantwortungsvollen Aufarbeitungskultur der Stadtgeschichte gehöre, so der Oberbürgermeister weiter, auch die Auseinandersetzung mit der Ehrenbürgerwürde von Personen, die in besonderem Bezug zum Nationalsozialismus standen und dadurch belastet sind. Juristisch gesehen erlischt eine Ehrenbürgerwürde zwar mit dem Tod. Aber hier gehe es nicht um einen rechtlichen, sondern um einen politischen, einen gesellschaftspolitischen Akt. "Gerade in Zeiten, wo Demokratie und Menschenrechte weltweit infrage gestellt werden und wo sich auch hier, in Deutschland, demokratiefeindliche Allianzen aus sogenannten Querdenkern, Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretikern bilden und agieren, ist es wichtig, dass eine demokratische Stadtgesellschaft ein klares und unüberhörbares Zeichen setzt", betont Scharpf.

Dass die Frage der Ehrenbürgerwürde 77 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch unbeantwortet ist, "ist ein historischen Versäumnis"

Dass die Frage der Ehrenbürgerwürde aus der NS-Zeit – 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – noch immer unbeantwortet ist, würden zu Recht viele Bürgerinnen und Bürger kritisieren. "Es ist ein historisches Versäumnis." Als Oberbürgermeister sei es ihm von Beginn an ein persönliches Anliegen gewesen, diese Debatte offen zu führen, den Sachverhalt umfassend aufzuarbeiten und abschließend im Stadtrat zu entscheiden. Dieser Verantwortung hätten sich alle Ingolstädter Stadträtinnen und Stadträte in den vergangenen Monaten umfassend und intensiv gestellt. Dass am Ende einer umfassenden und konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Thema ein breiter Konsens über alle Fraktionsgrenzen hinweg gefunden worden sei, sei für Ingolstadt ein bedeutsames Zeichen der Geschlossenheit und freut ihn persönlich sehr.

Der Stadtrat beschloss am Donnerstag, den Personen, die die Ehrenbürgerwürde während der NS-Zeit erhalten haben, diese posthum abzuerkennen. Das betrifft Adolf Hitler, Paul von Hindenburg, Ernst Röhm, Adolf Wagner, Franz Ritter von Epp, Ludwig Liebl und Friedrich Schott. Ein Schritt, der längst überfällig war. Josef Listl ist zwar durch einen demokratisch gewählten Stadtrat 1965 zum Ehrenbürger ernannt worden, er war aber als Oberbürgermeister der Stadt Amtsträger während der NS-Herrschaft und für die nationalsozialistische Stadtpolitik an führender Position mitverantwortlich. Auch ihm wurde als exponiertem Vertreter des nationalsozialistischen Unrechtssystems in Ingolstadt die Ehrenbürgerwürde aberkannt.

Die bisherigen Ergebnisse der Nachforschungen können nicht das Ende des Kapitels "Ingolstadt im Nationalsozialismus" bedeuten

"Das ist und kann kein Schlussstrich sein", verdeutlicht Christian Scharpf. Das Kapitel "Ingolstadt im Nationalsozialismus" sei längst nicht vollständig erforscht. "Wir wollen es geschichtswissenschaftlich vertieft untersuchen lassen, gerade zu bisher unerforschten Opfergruppen und insbesondere auch zur Rolle der städtischen und staatlichen Organe", erklärt Ingolstadt OB. In diesem Zuge sei auch das Wirken von Wilhelm Reissmüller, dem Verleger und ehemaligen Herausgeber des Donaukuriers, genauer zu beleuchten und über die Aberkennung von dessen Ehrenbürgerwürde zu entscheiden. (AZ)