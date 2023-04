Ingolstadt feiert den Georgitag mit 100 Liter Freibier

Beim Fest zum Reinen Bier feiert Ingolstadt die Verkündung des Reinheitsgebots. Das Fest findet von 21. bis 23. April am Paradeplatz und im Schlosshof statt.

Die Stadt Ingolstadt erinnert mit dem "Fest zum Reinen Bier" wieder an die Verkündung des Reinheitsgebots am 23. April 1516. Damals erließen die gemeinsam herrschenden Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. in Ingolstadt ein Gesetz, das Gerste, Hopfen und Wasser als einzig zulässige Zutaten für die Bierherstellung festlegte. Das Fest zum Reinen Bier dauert dieses Jahr von Freitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April. Erneut werden der Paradeplatz und der Schlosshof zum Schauplatz des 16. Jahrhunderts. Dazu gehören Musikgruppen mit Dudelsäcken, Drehleier und Saiteninstrumenten genauso wie Gaukler und Barden.

Von 21. bis 23. April 2023 wird in Ingolstadt wieder gefeiert, und zwar rund ums Neue Schloss. Beim Fest zum reinen Bier wird an die Verkündung des Reinheitsgebots erinnert. Foto: Uli Rössle/Stadt Ingolstadt

Die Stadtwache Ingolstadt bietet Einblicke in das Lagerleben von damals

Zudem eröffnet die Stadtwache mit dem Lagerleben Einblicke in das Leben von damals. Für Kinder gibt es eine Wikingerschaukel und ein Karussell, beides per Muskelkraft betrieben. Am Georgitag, Sonntag, 23. April, jährt sich die Verkündung des Reinheitsgebotes zum 507. Mal. Zur Feier dieses Tages sprudeln nach der Verkündung des Reinheitsgebots, die um 12 Uhr im Schlosshof stattfindet, 100 Liter Freibier.

Es gibt eine Kooperation zwischen dem Kulturamt Ingolstadt und dem Hotel- und Gaststättenverband

Das Fest zum Reinen Bier ist heuer zugleich Start für eine Kooperation zwischen dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und dem Kulturamt mit dem Ziel, das Thema Reinheitsgebot noch stärker ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu rücken. So wird die DEHOGA an teilnehmende Gastronomiebetriebe die gleichen Bierkrüge ausgeben, wie sie auch auf dem Fest zum Reinen Bier genutzt werden. Ziel soll es sein, künftigen Touristinnen und Touristen die Möglichkeit zu bieten, den Georgi-Sud auch nach dem Fest zum Reinen Bier anbieten zu können.

Weitere Informationen zum Fest des Reinen Biers gibt es unter: www.1516-ingolstadt.de und: www.kulturamt-ingolstadt.de.