Ingolstadt: Inklusives Dinner in Weiß findet wieder statt

Das Picknick in Weiß soll Menschen mit und ohne Behinderung zusammenführen. Wann das Dinner auf dem Theatervorplatz in Ingolstadt stattfindet.

Die Veranstaltung soll ein Zeichen setzen für Inklusion: Am Samstag, 22. Juli, findet ab 18 Uhr auf dem Theatervorplatz in Ingolstadt bereits das fünfte Dinner in Weiß statt. Die Idee für ein Dinner in Weiß stammt ursprünglich aus Frankreich. An weiß gedeckten Tischen genießen dabei die in weiß gekleideten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr mitgebrachtes Picknick. Das Besondere an diesem Dinner: Es ist ein inklusives Dinner – für Menschen mit und ohne Behinderung aus der ganzen Region.

Initiatoren sind Inge Braun, die Inklusionsbeauftragte der Stadt Ingolstadt, und die Beratungsstellen für Menschen mit Hörbehinderung der Diakonie, der Caritas und des Gehörlosenzentrums Ingolstadt. „Wir wollen, dass sich Menschen mit und ohne Behinderung ganz unbefangen kennenlernen und gemeinsam viel Spaß haben“, sagt Inge Braun. „Mit dieser Veranstaltung räumen wir Vorurteile gegen Menschen mit Behinderungen aus. Und das ist uns in den vergangenen Jahren ganz gut gelungen.“

Inklusives Dinner in Ingolstadt ist für Menschen mit und ohne Behinderung

Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll wird das Picknick eröffnen. Eine Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt die Begrüßung und eine FM-Anlage - eine drahtlose Anlage, die Signale mit frequenzmodulierten Funksignalen (FM) überträgt - für schwerhörige Menschen zur Hörunterstützung ist ebenfalls vorhanden. Herzlich willkommen sind auch taubblinde Menschen mit ihren Assistenzen sowie alle interessierten Menschen mit und ohne Behinderung, betont die Initiatorin.

Wichtig sei das „Zwei-Sinne-Prinzip“, erzählt Braun. So ist das Rahmenprogramm auf mehrere Sinneseindrücke ausgelegt. Die Trommelgruppe „Tam-kobá“ wird die Luft vibrieren lassen, so dass auch gehörlose Menschen die Schwingungen spüren können. Die musikalische Untermalung übernimmt Klavierspieler Bastian Lohse. Außerdem haben die Gäste die Möglichkeit, Selfies von sich mit verschiedenen Hintergründen zu machen. "Auch auf das weitere Programm dürfen alle gespannt sein – so viel wird schon mal verraten", kündigt Braun an.

Die weiße Kleidung ist ein Muss bei diesem Picknick. Hier sollen nicht nur optische oder behinderungsbedingte Barrieren fallen, sondern jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin soll sich als Teil eines Ganzen verstehen, erlärt Braun. Neben Speisen und Getränken müssen auch Teller, Gläser und Besteck selbst mitgebracht werden. Die Teilnahme am Dinner in Weiß ist kostenlos, allerdings ist eine Tischreservierung erforderlich. Soweit möglich, wird um eine Anmeldung tischweise (maximal 10 Personen) gebeten. Die Anmeldung erfolgt per Kontaktformular unter https://www.ingolstadt.de/Anmeldung-DiW und in Ausnahmenfällen per Telefon unter 0841/305-1229. Bei schlechtem Wetter wird das inklusive Dinner in Weiß auf den 29. Juli verschoben. (AZ)