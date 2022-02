Ingolstadt investiert in mehr Komfort für Radtouristen

Mit Fördergeldern sollen in Ingolstadt Ladestationen, digitale Radler-Rastplätze und auch neue Abstellanlagen für Fahrradfahrer geschaffen werden.

Der Donauradweg ist einer der beliebtesten Fernradwege in Deutschland und gleichzeitig die zentrale Achse im radtouristischen Angebot Ingolstadts und der Region. Mit einem ganzen Maßnahmenbündel möchte die Ingolstadt Tourismus und Kongress GmbH (ITK) den Service für Radtouristen im Stadtgebiet verbessern und die radtouristische Infrastruktur zukunftsorientiert ausbauen. Zur Finanzierung hatte die ITK im vergangenen Jahr einen Antrag auf Förderung beim Verkehrsministerium gestellt. Der ist nun vollumfänglich bewilligt worden. Was mit dem Geld geschehen soll, dazu hat die Stadt bereits Ideen entwickelt.

Der Donauradweg spielt für Ingolstadt eine bedeutende Rolle

Der Donauradweg spielt für den Radtourismus in Ingolstadt und der Region eine bedeutende Rolle. Ebenso nimmt auch die Donaustadt für die zahlreichen Radtouristen entlang des Donauradwegs eine zentrale Position ein, insbesondere da der Radweg zwischen Kreuztor, Rathausplatz und Neuem Schloss direkt durch die Historische Altstadt führt. Die bestehende radtouristische Infrastruktur – damit sind Angebote zur Information und Orientierung genauso gemeint wie Ladestationen, Rastplätze und Möglichkeiten für Radwanderer, ihr Gepäck und ihr Fahrrad bei einem Besuch der Altstadt zentral und sicher abzustellen – ist funktional, bedarf aber an ausgewählten Standorten einer zielgerichteten Aufwertung und Erweiterung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. „Dies ist notwendig, um die gestiegenen Anforderungen an eine zeitgemäße Servicequalität zu erfüllen und somit das große Potenzial, das der Radtourismus in Ingolstadt hat, nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft nutzen zu können.“

Ingolstadt ist in das Förderprogramm für Radtourismus aufgenommen worden

Genau aus diesem Grund hat die Ingolstadt Tourismus und Kongress GmbH (ITK) im vergangenen Jahr ein umfassendes Konzept erarbeitet und für das Förderprogramm „Ausbau und Erweiterung des Radnetzes Deutschland“ eingereicht. Dabei geht es konkret um infrastrukturelle Ergänzungen wie die Installation von E-Bike-Ladestationen, das Errichten von Fahrradständern oder das Aufstellen von Relaxliegen, etwa am Donaupavillon bei der Staustufe Ingolstadt.

Ebenso werden die bereits vorhandenen Stadtplantafeln am Standort Buschletten und bei der Bezirkssportanlage Nord-Ost zu Welcome- und Infopoints ausgebaut, die Radwanderern radrelevante und touristische Informationen bieten.

Im Bereich des Donaustrands an der Gerhart-Hauptmann-Straße sowie bei der Glacisbrücke werden Raststationen mit digitalen Infoterminals entstehen, die Radtouristen eine gemütliche Rast und die Planung ihres Aufenthaltes, auch mit einer Buchung von Übernachtungen, ermöglichen. Im Bereich des Hallenbadparkplatzes sowie am Parkplatz Schloss werden mittels Errichtung von Fahrradabstellanlagen Übergangsstationen eingerichtet; hier können Radlerinnen und Radler ihr Fahrrad und Gepäck abstellen. (nr)