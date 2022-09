Ingolstadt

„Ingolstadt ist keine Auto-Stadt“

Radweg in Ingolstadt (Verkehrszeichen 237).

Plus Die neue Fahrradbeauftragte der Stadt Ingolstadt, Theresa Schneider, sagt der Klimakrise den Kampf an. Wie sie und ihre Kollegen die Infrastruktur für Fahrräder besser machen wollen.

Von Dorothee Pfaffel

Als Theresa Schneider sich zum ersten Mal in der städtischen Pressekonferenz als Ingolstadts neue Fahrradbeauftragte vorstellte, überraschte die 25-Jährige mit einer klaren Aussage: „Ingolstadt ist keine Auto-Stadt!“ Ingolstadt sei eine Fahrradstadt, sagte die junge Frau lächelnd – und fast ein wenig trotzig. Ihrer Ansicht nach ist die Fahrradinfrastruktur in Ingolstadt nicht schlecht, „eine gute Basis“. Die Stadt tue einiges für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Und daran will sie nun selbst mitwirken.

