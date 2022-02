Ingolstadt legt Städtepartnerschaft mit Moskau auf Eis

Wegen des Kriegs in der Ukraine entscheidet sich Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf, die Städtepartnerschaft mit Moskau bis auf Weiteres auf Eis zu legen.

Oberbürgermeister Christian Scharpf hat am Sonntag angekündigt, die seit 1995 bestehende Partnerschaft Ingolstadts mit dem Moskauer Zentralbezirk einzufrieren. Dies bezieht sich auf die offiziellen Kontakte zur politischen Administration. Zivilgesellschaftliche Verbindungen und Kontakte bleiben aufrecht erhalten. „Nach dem eklatanten Bruch des Völkerrechts durch die Russische Föderation mit einem scharf zu verurteilenden Angriffskrieg gegen die Ukraine sehe ich mich als Stadtoberhaupt in der Pflicht, die Partnerschaft mit der Administration des Moskauer Zentralbezirks auf Eis zu legen. Nach unseren Informationen gibt es gerade im Bereich der Kulturschaffenden oder im schulischen Bereich auch kritische Haltungen gegenüber dem russischen Regime und seiner Aggression gegenüber unseren europäischen Freunden in der Ukraine“, so der Oberbürgermeister. „Deshalb möchten wir nicht die Menschen in Moskau be-strafen, mit denen wir seit Jahren gute Kontakte pflegen, aber ein deutliches Zeichen gegenüber der Politik in Russland setzen.“

Bis auf Weiteres legt Ingolstadt die Partnerschaft mit Moskau auf Eis

Gleichzeitig nahm Scharpf bereits am Donnerstag Kontakt zum Stadtpräsidenten der polnischen Partnerstadt Opole auf. In einem Brief zeigte er die Solidarität Ingolstadts mit Opole, das seine ukrainische Partnerstadt Iwano-Frankiwsk unterstützt. „Mit großer Bestürzung und Sorge blickt die Welt und blicken wir auf die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine. Sie, lieber Kollege, zeigen Zusammenhalt mit Ihrer ukrainischen Partnerstadt Iwano-Frankiwsk und sichern Ihre Unterstützung zu. (…) Seien Sie daher versichert, dass Ingolstadt solidarisch an Ihrer Seite steht“, schrieb Scharpf an seinen polnischen Amtskollegen Arkadiusz Wisniewski. Darüber hinaus wird er über Opole die Hilfe Ingolstadts für deren Partnerstadt Iwano-Frankiwsk anbieten. (nr)

Lesen Sie dazu auch