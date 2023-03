Die Audi Big Band gibt ihre Ingolstadt-Premiere

Die Audi Bläserphilharmonie ist wieder am Experimentieren. Diesmal geht es um eine musikalische Rätselrallye für Kinderund eine Ingolstadt-Premiere mit Neuburger Beteiligung.

Die Audi Bläserphilharmonie hat schon oft bewiesen, dass sie immer zu Experimenten bereit ist. Im kommenden Frühjahr präsentiert sie ihren Zuhörern gleich zwei neue Formate: eine musikalisch inszenierte Rätselrallye für Kinderdetektive und die Ingolstadt-Premiere der 2021 wiedergegründeten und von Oliver Wasilesku aus Neuburg geleiteten Audi Big Band, die neue Musikstile in breiter Vielfalt entwickelt.

Im vergangenen Jahr feierte die Audi Bläserphilharmonie ihr 60-jähriges Bestehen und zeigte bei Anlässen wie dem Frühjahrskonzert, den Audi Sommerkonzerten oder dem traditionellen Weihnachtskonzert ihr Können und die enorme Bandbreite ihres Repertoires. Gleich zwei Frühjahrskonzerte sind nun für dieses Jahr angekündigt – und mit beiden beschreitet das Orchester neue Wege.

Für Kinder: Detektiv Allegro ermittelt mit Blasorchesterunterstützung

Das Kinderkonzert am 16. April findet an einem Sonntagnachmittag statt, Beginn ist um 16 Uhr im Festsaal des Stadttheaters. Zur Aufführung kommt der erste Fall der Musiktheaterreihe „Detektiv Allegro“ , die ursprünglich in der Schweiz entwickelt wurde. Bereits seit 2016 ist Detektiv Allegro mit Blasorchesterunterstützung unterwegs, um mit Kindern knifflige Musikfälle zu lösen – ein pädagogisch-inspirierender Spaß für alle Beteiligten. Olivia Wendt, Schauspielerin am Stadttheater, wird den Detektiv Allegro in Ingolstadt geben; die Audi Bläserphilharmonie unter Leitung von Pietro Sarno begleitet sie. Tickets zum Preis von fünf Euro für Kinder und zehn Euro für Erwachsene gibt es online.

Latin, Soul, Pop: erster Auftritt der neuen Audi Big Band in Ingolstadt

In der darauffolgenden Woche, am Freitag, dem 21. April, lädt die Audi Big Band um 19.30 Uhr zu ihrem mit Spannung erwarteten ersten öffentlichen Auftritt in Ingolstadt ein. Für die 2021 gegründete Big Band ist das Konzert in der Halle neun in der Stadt an der Donau eine Premiere, denn bislang absolvierte sie ihre ersten Auftritte nur außerhalb Ingolstadts. Das Ensemble ist fast ausschließlich mit Musiker_innen der Audi Bläserphilharmonie besetzt.

Tatsächlich gab es die Formation bis vor etwa 15 Jahren schon einmal. Ziel damals wie heute ist es, mit einem kleineren Ensemble nicht nur flexiblere Auftritte spielen zu können, sondern vor allem andere Musikstile. Dazu gehört zum Beispiel auch die Begleitung durch Gesang.

STA Oliver Wasilesku von der Neuburger Musikschule leitet die Audi Big Band. Kinderkonzert und Premiere für Big Band: die Audi Bläserphilharmonie gibt im Frühjahr zwei Konzerte. Foto: Audi Ag

Am 21. April wird die Ingolstädterin Angelina Siegert die von Oliver Wasilesku geleitete Audi Big Band mit ihrer kraftvollen Stimme bereichern: mit Songs von Amy Winehouse, Christina Aguilera, Norah Jones, Judy Collins, Aretha Franklin, Adele oder The Pointer Sisters. Auch die rein instrumental vorgetragenen Parts stammen aus der Welt von Latin, Funk und Pop: Sie reichen von Mark Ronsons „Uptown Funk“ über „September“ von Earth, Wind & Fire, „Viva La Vida“ von Coldplay und Cannonball Adderleys „Mercy, Mercy, Mercy“ von 1966 bis hin zum Mambo-Klassiker „Sway“ aus dem Jahr 1953, den Dean Martin weltberühmt gemacht hat. Auch für dieses Konzert gibt es Tickets online, die zu Preisen von zehn Euro oder – ermäßigt – fünf Euro erhältlich sind. (AZ)