Ingolstadt sammelt Verkehrs- und Wetterdaten

Beim Projekt Save-Now werden in Ingolstadt Fahrzeuge gezählt und Wege erfasst. So sollen künftig Verkehrsszenarien getestet und der Straßenverkehr sicherer werden.

Das Forschungsprojekt Save-Now macht Zählwerte von Kraftfahrzeugen aus dem gesamten Ingolstädter Stadtgebiet und hochauflösende Wetterdaten öffentlich zugänglich. THI-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um die Professoren Michael Botsch, Werner Huber und Andreas Riener nutzen diese, um einen digitalen Zwilling von Ingolstadt zu kalibrieren und durch "Was-wäre-wenn"-Szenarien die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Die erhobenen Daten können über eine Kartenanwendung und ein Dashboard erkundet werden. Eine ausführliche Dokumentation beleuchtet die technischen und inhaltlichen Hintergründe. Als Hauptdatenquelle wird auf die vom Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation unter der Leitung von Ulrich Schäpe als Open Data (#odin) bereitgestellten Detektorschleifen zugegriffen, die an allen Kreuzungen mit Ampelanlage verbaut sind. Jeder Detektor liefert alle 15 Minuten eine Zählung der Fahrzeuge, sodass das Verkehrsaufkommen für die wichtigsten Knotenpunkte in Ingolstadt spurgenau in 15-Minuten-Aggregaten vorliegt.

Auch die Daten von Radlern und Fußgänger werden in Ingolstadt erfasst

Die zweite Datenquelle stellt eine an der Kreuzung Hindenburg-/Ringlerstraße verbaute Verkehrskamera dar. Diese erfasst die Wege (Trajektorien) aller Verkehrsteilnehmer, also auch der sogenannten "Vulnerable Road User", die auf den Fahrrad- und Gehwegen verkehren und nicht von den Detektorschleifen gezählt werden können. Der Datenschutz wird dabei eingehalten, indem nur die Trajektorien gespeichert werden und nicht das Kamerabild. Zudem ist die Kamera aufgrund ihrer Installation nicht in der Lage, Gesichter oder Nummernschilder zu erkennen.

Schließlich werden im Dashboard noch Daten einer hochauflösenden Wetterstation dargestellt, die im Rahmen einer Sensordaten-Validierung an einem Labor des Fraunhofer IVI beim Ingolstadt Village installiert wurde.

Projekt Save-Now: Steigern autonome Fahrzeuge die Verkehrssicherheit?

Um die Daten für die Partner des Forschungsprojekts und die Bürger Ingolstadts nutzbar zu machen, werden sie aufbereitet und über eine standardisierte Webschnittstelle im Internet bereitgestellt. Dafür hat der Lehrstuhl für Geoinformatik (TUM) in Kooperation mit der Frima e:fs Tech-Hub eine dynamische Datenstruktur zusammengestellt. Aktuell werden die Daten und Dienste zur längerfristigen und stabilen Verfügbarmachung in eine Cloud-Datenplattform übertragen.

Die gewonnenen Daten dienen Forscherinnen und Forschern der THI zur Kalibrierung des digitalen Zwillings von Ingolstadt. Dieser kann genutzt werden, um unterschiedliche Szenarien zu testen und wissenschaftlich fundierte Vorhersagen zu treffen. Es wird beispielsweise geprüft, ob Veränderungen im Verkehr wie automatisierte Fahrzeuge oder vernetzte Kreuzungen die Verkehrssicherheit steigern und überhaupt den gewünschten Effekt erzielen. Aus diesem Paradigma ist Anfang 2023 auch ein Start-Up an der THI entstanden, die thireks GmbH. (AZ)