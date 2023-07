Ingolstadt schafft kleinen Schritt hin zur Klimaneutralität

Plus Bürgermeisterin Petra Kleine hat eine erste Bilanz zum Klimaschutzkonzept, das vor einem Jahr beschlossen wurde, vorgestellt. Wie viel CO₂ stößt Ingolstadt aus?

Vor gut einem Jahr hat der Ingolstädter Stadtrat beschlossen, dass die Stadt bis 2035 klimaneutral sein soll. Die Verwaltung soll bereits 2030 klimaneutral arbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Integrierte Klimaschutzkonzept entwickelt, das mittlerweile 31 Maßnahmen beinhaltet. 22 davon sind bereits in der Umsetzung. Nun hat Bürgermeisterin Petra Kleine, in deren Zuständigkeitsbereich das Konzept fällt, gemeinsam mit Klimamanager Stefan Schratzenstaller eine erste Bilanz gezogen.

Die aktuellsten Daten, die für die Bilanz zur Verfügung stehen, stammen aus dem Jahr 2021. Verglichen werden sie mit denen aus dem Jahr 2019, welches als Basisjahr festgelegt wurde. Die Daten zeigen die Treibhausgasbilanz für die gesamte Stadt mit den Emissionen aus Verkehr, Wirtschaft und Haushalten. Alle zwei Jahre sollen die Daten neu erhoben und die Bilanz angepasst werden, um den Fortschritt hin zur Klimaneutralität verfolgen zu können.