Ingolstadt setzt auf Elektromobilität

In Ingolstadt soll die Elektromobilität weiter ausgebaut werden. Dazu wurde ein Konzept erstellt. Welche Maßnahmen dieses vorsieht.

Die Stadt Ingolstadt strebt eine nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität an und setzt auf den Ausbau der Elektromobilität. 2021 beauftragte der Stadtrat die Erarbeitung eines Elektromobilitätskonzepts. Neben einem Teilbericht zur Ladeinfrastruktur wurde betrachtet, wie vollelektrische Verkehrswege mithilfe von Mobilitätsstationen entwickelt werden können. Der Schlussbericht mit Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen wurde jetzt dem Stadtrat vorgelegt. Über die Umsetzung einzelner Maßnahmen daraus muss noch gesondert entschieden werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Seit September 2022 hat sich die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte in Ingolstadt mehr als verdoppelt. Aktuell stehen fast 1600 Ladepunkte an rund einhundert Standorten zur Verfügung. Der Automobilhersteller Audi hat in seinen Parkhäusern und Parkplätzen maßgeblich die Ladeinfrastruktur ausgebaut. Der Bericht sieht aber weiterhin Bedarf für zusätzlich 128 Ladepunkte an 46 verschiedenen Standorten. Diese Anforderung wurde für einen perspektivischen Anteil von zehn Prozent elektrischer Fahrzeuge im Bestand ermittelt – momentan liegt der Anteil reiner Elektrofahrzeuge in Ingolstadt noch bei rund vier Prozent (circa 4000 Fahrzeuge).

In Ingolstadt soll es Car-Sharing-Angebote geben

Die Mobilität ohne eigenes Auto sollen Mobilitätsstationen ermöglichen. Durch dort verfügbare Sharing-Angebote sollen sie einen kostengünstigen, zeitlich und räumlich flexiblen Zugang zu verschiedenen Verkehrsmitteln gewährleisten. Entstehen sollen die Mobilitätsstationen besonders an zentralen Punkten, wie dem Hauptbahnhof, dem Nordbahnhof und dem Omnibusbahnhof. Dass Nachfrage an solchen Sharing-Angeboten besteht, hat eine kürzlich durchgeführte Bürgerumfrage belegt: 49 Prozent der Befragten zeigen sich interessiert. Besonders Elektroautos, (E-)Fahrräder und (elektrische) Lastenräder stehen dabei im Fokus. Wichtig sind den Befragten dabei Umsteigepunkte zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln und der Anschluss der „letzten Meile“, um Wohnorte sowie Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitziele zu erreichen.

Das Konzept sieht Elektromobilität als Schwerpunkt der städtischen Verkehrsstrategie. Trotz der bisherigen Fortschritte seien die Anforderungen des bedarfsgerechten Ausbaus der Ladeinfrastruktur noch nicht vollständig erfüllt. Daneben sieht das Konzept den Ausbau des Stromversorgungsnetzes als erforderlich an und schlägt auch eine Umstellung der städtischen Flotte auf Elektro-Fahrzeuge vor. Insgesamt umfasst der Empfehlungskatalog 32 Einzelmaßnahmen, hierzu gehören unter anderem die Schaffung von Umsteigepunkten, die Einführung von Sharing-Angeboten durch Unternehmen und eine verstärkte Elektromobilität im ÖPNV. Die Stadtbus Ingolstadt hat bereits erste elektrische Busse bestellt, die Ende des Jahres geliefert werden sollen. (AZ)