Ingolstadt

18:30 Uhr

Ingolstadt testet kostenlose Fahrradmitnahme in Stadtbussen

Bald dürfen in Ingolstadt Räder mit in den Bus genommen werden.

Plus Ab den Sommerferien darf man sein Rad in Ingolstadt ohne Gebühr mit in den Stadtbus nehmen. Der Erfolg des Projekts hängt von der Rücksichtnahme der Bürger ab.

Ingolstadt startet einen Versuch. Einen Versuch, der bei Gelingen einen Beitrag zur Verkehrswende leisten kann. Mit Beginn der Sommerferien, also ab dem 29. Juli, ist auf allen innerstädtischen Buslinien im Stadtgebiet Ingolstadt die Mitnahme von Fahrrädern möglich – und zwar kostenlos. Der Erfolg des Projekts hängt allerdings stark von den Nutzerinnen und Nutzern des Angebots ab, genauer von ihrer Rücksichtnahme. Denn Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren haben Vorrang.

Wie die Ingolstädter Verkehrsgesellschaft (INVG), zu der auch die Stadtbus Ingolstadt (SBI) gehört, mitteilt, ist ein ein Pilotversuch zur Fahrradmitnahme im Bus seit 2015 auf der Linie 60 ohne Konflikte verlaufen. Der Aufsichtsrat der SBI hat daher entschieden, dass ab 29. Juli alle innerstädtischen Buslinien für die kostenlose Fahrradmitnahme geöffnet werden. Das Angebot gilt zunächst testweise für ein Jahr bis Ende Juli 2024. In dieser Zeit werden die Erfahrungen und auch mögliche Konfliktsituationen ausgewertet, einen Zwischenbericht solle es noch vor Weihnachten geben, kündigt INVG-Geschäftsführer Robert Frank an. Auf den Regionallinien, die von den benachbarten Landkreisen in die Stadt Ingolstadt und umgekehrt fahren, ist die kostenlose Fahrradmitnahme nicht möglich. Frank schließt aber nicht aus, dass das Projekt irgendwann erweitert werde.

