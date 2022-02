Ingolstadt: VR Bank zeigt sich zufrieden mit 2021

Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte blickt auf das vergangenen Geschäftsjahr zurück - und zieht ein positives Fazit. Das liegt vor allem am Kreditgeschäft.

Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte (VR Bayern Mitte) hat Bilanz gezogen zum vergangenen Geschäftsjahr. Und die fällt für das Kreditinstitut positiv aus. Sie spricht von einem „erfolgreichen Geschäftsjahr mit gesundem und nachhaltigem Wachstum über alle Bereiche hinweg“. Als besonderer Wachstumstreiber habe sich das Kreditgeschäft erwiesen.

Deutlich gewachsen sei vor allen Dingen das betreute Kundenvolumen. Dazu gehören alle Einlagen und Kredite, die die Genossenschaftsbank selbst oder über ihre Verbundpartner verwaltet. Letzteres sind beispielsweise Bausparverträge oder Wertpapier- und Versicherungsbestände. Ende 2021 lag der Wert bei 10,8 Milliarden Euro – das bedeutet einen Zuwachs um 9,8 Prozent. Das sei für die Bank eine neue Höchstmarke, resümiert deren Vorstandsvorsitzender Richard Riedmaier. Die Bilanzsumme stieg um 9,2 Prozent oder 427 Millionen Euro auf eine Gesamtsumme von 5,03 Milliarden Euro. Im Kreditgeschäft kann die Bank ein Neukreditvolumen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro verbuchen. Die Ausleihungen belaufen sich auf rund 3,7 Milliarden Euro (+9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr).

VR Bank Bayern Mitte zufrieden mit Geschäftsjahr 2021

Mit diesen Mitteln unterstützt die Bank sowohl Mittelständler bei ihren Investitionen als auch Privatkunden. Insgesamt 3895 Immobilienfinanzierungen hat die VR Bayern Mitte im vergangenen Jahr betreut. Der Trend hin zu Vorsorgelösungen aus dem Versicherungsbereich und die Geldanlage in Wertpapieren mit einem Zuwachs von rund 23 Prozent hat sich im Geschäftsjahr 2021 nachhaltig fortgesetzt. Insbesondere die Fondslösungen des Verbundpartners Union Investment erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Bewusstsein der Anleger, Geld nachhaltig im Sinne der sogenannten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Führungsqualitäten) anzulegen, hat zugenommen.

Insgesamt 772 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 45 Filialen und internen Bereichen sind für rund 174.000 Kunden in der Region da. Zusätzlich wurde vor gut einem Jahr die DigitalFiliale+ gestartet, mit der die für Online-Beratung affinen Kunden das genossenschaftliche Beratungskonzept der Bank über die digitalen Kanäle bekommen. Die DigitalFiliale+ nutzen mittlerweile über 10.000 Kunden. 56 Auszubildende zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann starteten in das Berufsleben. Ab dem Ausbildungsjahr 2022 bietet die Bank auch die Berufe Immobilienkaufmann/-frau sowie Fachinformatiker/in Systemintegration beziehungsweise Anwendungsentwicklung an.

Kreditgeschäft erfolgreicher Wachstumstreiber für Volksbanken Raiffeisenbanken Bayern Mitte

Das Betriebsergebnis des Jahres 2021 wird nach Angaben der Bank voraussichtlich leicht über dem des Vorjahres liegen. Vorstandsvorsitzender Richard Riedmaier: „Wir sind mit dem Jahr 2021 vor dem Hintergrund der kontinuierlich herausfordernden Rahmenbedingungen sehr zufrieden.“ Als regionale Genossenschaftsbank engagiert sich die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG nachhaltig für die Region. Der Spendenbetrag war 2021 rund 400.000 Euro. (nr)