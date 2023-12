Ingolstadt warnt weiter vor herabfallenden Ästen in Grünanlagen

Die Städtische Grünanlagen in Ingolstadt sollten immer noch nicht betreten werden wegen Schneebruchgefahr. Beerdigungen können aber wieder stattfinden.

Der heftige Schneefall vor gut einer Woche hat teilweise schwere Schäden am Baumbestand in den städtischen Grünanlagen und Naherholungsgebieten in Ingolstadt verursacht. Besonders betroffen waren der Luitpoldpark und der Bereich Künettegraben, darüber hinaus kam es im gesamten Stadtgebiet verbreitet zu Schäden, teilt das Rathaus mit. Auch nach einer Woche Kontroll-, Sicherungs- und Aufräumarbeiten durch Garten- und Forstamt konnten aufgrund der großen Zahl an städtischen Grünanlagen und Friedhöfen und der Menge an abgebrochenen Ästen und umgestürzten Bäumen noch nicht alle Gefahrenstellen und Schäden beseitigt werden. Die Arbeiten dauern an.

Die Allgemeinverfügung Schneebruch, die aufgrund der akuten Gefahren ein Betretungsverbot für die städtischen Grünanlagen und Naherholungsgebiete vorgegeben hat, lief zwar Freitagnacht (24 Uhr) aus und wurde nicht weiter verlängert. Gleichwohl hält die Stadt Ingolstadt die Gefahrenwarnung vor möglicherweise abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen für Grünanlagen und Naherholungsgebiete für die kommenden Tage weiterhin aufrecht und appelliert an die Bevölkerung, sich umsichtig zu verhalten und die Nähe von Bäumen zu meiden.

Schnee in Ingolstadt: Die meisten Friedhöfe können wieder betreten werden

Bis auf die Friedhöfe West, Nord und Zuchering sind die Baumschneidearbeiten auf allen anderen Friedhöfen soweit abgeschlossen, dass diese wieder über die regulären Wege innerhalb der Grababteilungen betreten werden können und auch für Bestattungen wieder freigegeben sind. Die drei weiteren Friedhöfe folgen am Montag und Dienstag (Nordfriedhof); auch hier finden Beerdigungen wieder statt, jedoch noch unter individueller Absprache und Begleitung durch das Friedhofspersonal. Der Abtransport des Schnittguts wird auch auf den Friedhöfen noch etliche Tage andauern. (AZ)