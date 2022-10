Ingolstadt: Westpark-Chef muss gehen

Plus Vor einigen Wochen haben die Mieter des Ingolstädter Westparks Nebenkostenabrechnungen erhalten, die teils in die Millionen gehen. Jetzt muss der Westpark-Chef gehen.

Frank Hausschmid, seit der Eröffnung des Westparks im Jahr 1996 dessen Centermanager, ist seinen Job los. Seine Nachfolgerin ist Bettina Dormeier. Die hat gegenüber unserer Redaktion bestätigt, dass der „verantwortliche Centermanager zur lückenlosen internen Aufklärung des Sachverhalts freigestellt“ worden ist.