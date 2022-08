Ingolstadt will bei der Wasserversorgung Energie sparen

Die Ingolstädter Kommunalbetriebe wollen bei der Wasserversorgung Energie sparen. Auch die Kunden und Kundinnen könnten profitieren.

Die Ingolstädter Kommunalbetriebe (INKB) wollen bei der Wasserversorgung Energiesparen. Deshalb haben sie alle vier Wasserwerke in den Anlagen und dem Betrieb auf einen optimierten Energieverbrauch umgestellt. Damit verbrauchen die Kommunalbetriebe in ihrer Wasserversorgung zukünftig weniger Energie. Des Weiteren umgehen die sie die sogenannten Hochlastzeitfenster im Stromverbrauch und unterstützen damit die Stromversorger, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt.

In den Wasserbrunnen in Ingolstadt werden die Pumpen ausgetauscht

In den Brunnen der Wasserwerke lassen die Kommunalbetriebe die Pumpen seit 2017 sukzessive austauschen. Dabei werden neue Pumpen mit energieeffizienteren Motoren eingebaut. Insgesamt müssen 17 Anlagen ausgetauscht werden. Die Pumpen fördern das Wasser aus den Grundwasserstockwerken in Tiefen von bis zu 240 Metern an die Oberfläche und dienen der Verteilung in die Wasserwerke und ins Wasserleitungsnetz. Neben dem Austausch der Motoren haben die Kommunalbetriebe auch das Betriebskonzept der Pumpen geändert. Demnach passen sie die Pumpenlaufzeiten an den jeweiligen Wasserdruck im Netz an und schalten im Tagesstützbetrieb die Pumpen gezielt zu, wenn der Wasserverbrauch nicht über den Hochbehälter ausgeglichen werden kann. Mit beiden Maßnahmen verringern sie, nach Umstellung aller Anlagen in der Wasserversorgung, den Energiebedarf. Dies ergab eine Energieeffizienzanalyse, welche der Umstellung vorausging und von den Kommunalbetrieben 2016 in Auftrag gegeben wurde.

Ingolstadt benötigt weniger Strom für die Wasserversorgung

Im laufenden Betrieb umgehen die Kommunalbetriebe die sogenannten Hochlastzeitfenster im Stromverbrauch. Das sind die Zeiten, in denen insgesamt viel Strom benötigt wird und vom Stromversorger zur Verfügung gestellt werden muss. Während dieser vorgegebenen Zeiten schalten die Kommunalbetriebe die Pumpen ab, benötigen deshalb signifikant weniger Strom für die Wasserversorgung und entlasten somit die Stromversorger. Die Wasserversorgung wird währenddessen über den Hochbehälter gesichert. Für das Abschalten während dieser Hochlastzeitfenster bekommen die Kommunalbetriebe bei Einhaltung eine Vergütung, welche wieder den Wassergebühren zugute kommt. (AZ)