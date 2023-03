Ingolstadt will ein Zeichen setzen gegen Rassismus

In den kommenden Tagen will die Stadt mit einem Vortrag, einem Film und einem Friedensgebet auf das Thema Rassismus aufmerksam machen.

Der 21. März ist der Internationale Tag gegen Rassismus. Rund um diesen Tag finden auch in Ingolstadt zahlreiche Veranstaltungen zu diesem Thema statt. Das Motto in diesem Jahr lautet "Misch dich ein". Ingrid Gumplinger, Integrationsbeauftragte der Stadt, erklärt die Ziele: „Auch bei uns in Ingolstadt wollen wir die gesamte Stadtgesellschaft aufrufen, sich für ein gutes Miteinander aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt einzusetzen und gemeinsam ein Statement zu setzen gegen jegliche Formen von Rassismus."

Bei den Wochen gegen Rassismus engagieren sich zahlreiche Akteure aus Ingolstadt

Gumplinger und ihr Team haben sich in Kooperation mit dem Migrationsrat, der Familienbeauftragten, der Gleichstellungsstelle, Audi, dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), dem Bürgerhaus, der Stadtbücherei, den Sozialen Stadtteiltreffs, der Integrationslotsin und weiteren Akteuren Aktionen überlegt, um auf Rassismus im Alltag hinzuweisen und die Stimme dagegen zu erheben. Folgende Aktionen finden in den kommenden Tagen statt: