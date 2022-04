Ingolstadt

Ingolstadt wird zur Stadt der Hochhäuser

Plus Ingolstadt wächst weiter in die Höhe. Entlang der Bahntrasse entstehen immer mehr Hochhäuser jenseits von 50 Metern Höhe. Was geplant ist.

Von Luzia Grasser

Den Anfang hat das Hochhaus am Nordbahnhof gemacht. 50 Meter hoch ist es und weithin sichtbar. 2018 war der Bau abgeschlossen. Der In-Tower ist bislang das höchste nicht-kirchliche Gebäude der Stadt, überragt nur von den beiden Türmen des Münsters, dem Turm von St. Moritz und dem Pfeifturm. Bald aber wird es seinen Rekordstatus verlieren. Denn es bildete erst den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Hochhausprojekten, die in den kommenden Jahren entlang der Bahnlinie entstehen werden. An einem Gebäude jenseits der 50 Meter wird bereits gebaut, zwei weitere „Tower“ stecken noch in der Planungsphase.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

