Ingolstadt

07:10 Uhr

Neue Geschäfte, aber viel freie Fläche: Das tut sich aktuell in Ingolstadts Innenstadt

Plus Während die Leerstände in den Nebenstraßen Ingolstadts weniger werden, nehmen die in zentraler Lage zu. Was seit Kurzem neu ist und was die Innenstadt bräuchte.

Von Dorothee Pfaffel

Wenn der IN-City-Vorsitzende Peter Deiser an die Ingolstädter Innenstadt denkt, beschleichen ihn gemischte Gefühle. Zwar konnten einige der durch die Corona-Pandemie entstandenen Leerstände wieder gefüllt werden, doch andere - sehr prominente Flächen - reißen nach wie vor Lücken in die Fußgängerzone, insbesondere das Kaufhof-Gebäude. Wie Deiser erzählt, seien die leerstehenden Ladenflächen in Ingolstadt gewandert - von den Seitenstraßen in die Hauptlage.

Die Zahl der Besucher der Ingolstädter Fußgängerzone könnte höher sein. Foto: Luzia Grasser

Vor zehn Jahren habe es in der Ingolstädter Innenstadt vor allem in den Nebenstraßen Leerstände gegeben. Heute ist die Anzahl der leeren Geschäfte geringer, doch ihre Lage ist zentraler und die Gesamtfläche größer, sagt der IN-City-Chef. Das Kaufhof-Gebäude ist immer noch sein größtes Sorgenkind. Er nennt es eine "Schlüsselimmobilie", die mit einer Verkaufsfläche von 10.000 bis 12.000 Quadratmetern fast ein Viertel der gesamten Verkaufsfläche der Innenstadt ausmache. Zu diesem Thema gebe es aber aktuell nichts Neues zu berichten, bedauert Deiser. Wie es weitergeht, hänge von der Insolvenzverwaltung der Signa Holding ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

