17:55 Uhr

Ingolstädter demonstrieren "gemeinsam gegen rechts"

"Gemeinsam gegen rechts - Für Demokratie und Vielfalt" ist das Motto einer Demonstration, die am kommenden Samstag, 27. Januar, in Ingolstadt stattfindet.

In vielen Städten ist in den vergangenen Wochen bereits demonstriert worden, nun gibt es auch in Ingolstadt eine Demo unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechts".

Mehr als 40 Organisationen beteiligen sich am kommenden Samstag, 27. Januar, in Ingolstadt bei einer Demonstration, die unter dem Motto steht "Gemeinsam gegen rechts - Für Demokratie und Vielfalt". Veranstalter ist das Aktionsbündnis "Ingolstadt ist bunt". Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr am Paradeplatz. Gemeldet ist bislang eine Veranstaltung mit 200 Teilnehmenden, wie viele es letztendlich aber werden, könne laut Polizei schlecht prognostiziert werden. Die Demo in Ingolstadt war auf den Paradeplatz verlegt worden Matthias Schäfer, stellvertretender Leiter der Ingolstädter Inspektion, geht jedoch davon aus, dass es selbst bei einer deutlich höheren Teilnehmerzahl zu keinerlei Platzproblemen auf dem Paradeplatz kommen dürfte. Die Veranstaltung war auch aus diesem Grund von der Fußgängerzone auf den Platz vor dem Neuen Schloss verlegt worden. Zuletzt war in München ein Demonstrationszug abgesagt worden. Die Veranstalter dort waren von rund 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgegangen, gekommen waren letztendlich rund zehnmal so viele. (rilu)

