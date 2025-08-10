Ingolstädter Erfolgsmodell: 2,5 Millionen Gäste im Airport Express

Der Airport Express blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück, verkündet die Stadt Ingolstadt: Seit dem Start im Mai 1992 haben mehr als 2,5 Millionen Fahrgäste das Verkehrsmittel zwischen Ingolstadt und dem Flughafen München genutzt. Insbesondere zur Ferienzeit, so wie jetzt, dürfte die Nachfrage groß sein.

Als 2,5-millionster Fahrgast wurde die Urlauberin Maria A. aus Ingolstadt gemeinsam mit ihrem Partner feierlich geehrt. Beide wurden am Nordbahnhof mit einem Blumenstrauß überrascht, der als eine symbolische Geste des Dankes und der Wertschätzung von Oberbürgermeister Michael Kern persönlich überreicht wurde. „Wir sind überwältigt und freuen uns sehr über die Ehrung“, sagte die Urlauberin, die vor allem die Zuverlässigkeit des Angebots schätzt: „Der Airport Express ist für uns seit Jahren die erste Wahl für entspannte Reisen zum Flughafen.“

Auch Oberbürgermeister Kern lobt die Busverbindung „Der Airport Express ist seit über 30 Jahren ein Erfolgsmodell und ein echtes Aushängeschild für kundenfreundlichen Nahverkehr in Ingolstadt. Er bietet eine klimafreundliche Alternative zum Auto und leistet somit einen wichtigen Beitrag zu moderner, nachhaltiger Mobilität.“ Mit komfortablen Sitzplätzen, direkter Anbindung ohne Umstiege und Stundentakt, so Kern, biete das Verkehrsmittel nicht nur Touristen, sondern auch Geschäftsreisenden eine ideale Verbindung zwischen Ingolstadt und dem Flughafen München.

„Mehr als 2,5 Millionen Fahrgäste sind nicht nur eine Zahl – sie erzählen von Vertrauen, Zufriedenheit und der Bedeutung unseres Angebots“, betont Robert Frank, Geschäftsführer der Stadtbus Ingolstadt, SBI. „Wir danken allen Reisenden für ihre langjährige Unterstützung und sehen dies als Ansporn für einen Top-Service für die Zukunft.“

Den Airport Express zwischen Ingolstadt und München gibt es seit 1992

Der Airport Express (Linie X109) wurde am 17. Mai 1992 ins Leben gerufen. Damals benutzten ihn pro Jahr etwa 40.000 Passagiere, in 2024 waren es über 140.000. Im aktuellen Jahr wurden drei neue Busse in Dienst gestellt. Als Fahrgast im Airport-Express entfällt das Parken am Flughafen. Am Nordbahnhof gibt es eine günstige Parkmöglichkeit und eine Airport-Lounge. Weitere Haltestellen sind der ZOB und die Kurt-Huber-Straße. Bei vorheriger Anmeldung hält der Airport-Express auch an der Agip-Tankstelle an der Ausfahrt Langenbruck an der Autobahn A 9.

Die beste und zugleich günstigste Möglichkeit zum Ticketkauf ist vor der Fahrt über die VGI App. Der Kauf der Tickets vor Fahrtantritt ist ebenso möglich im VGI-Kundencenter in der Mauthstraße sowie an allen Fahrscheinautomaten des Verkehrsverbund VGI und in den Vorverkaufsstellen. Der Airport Express ist technisch in die Leitstelle am Nordbahnhof integriert, so dass die Abfahrtszeiten in Echtzeit an den Haltestellen in Ingolstadt über DFI-Anzeiger angegeben werden können. Über die VGI App können die Abfahrtszeiten für alle Haltestellen - auch am Flughafen München - angefragt werden.

Der Ingolstädter Airport Express bietet seit zwei Jahren wieder den gewohnten Stundentakt an 365 Tagen im Jahr. Der erste Bus startet um 3 Uhr morgens vom Nordbahnhof Richtung München und dann ab 4.15 Uhr bis zum Betriebsende um 22.15 Uhr jeweils um „Viertel nach“. Vom Flughafen geht es immer zur vollen Stunde zurück nach Ingolstadt: Der erste Bus fährt um 5 Uhr morgens, der letzte Bus um 0.15 Uhr von München. (AZ)