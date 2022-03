Ingolstädter filmt Verletzten bei einer Schlägerei am Rathausplatz

Auf dem Rathausplatz in Ingolstadt hat es eine Schlägerei gegeben. Ein Unbeteiligter kam dazu und hat einen am Boden liegenden Verletzten gefilmt.

Am frühen Sonntagmorgen hat es am Rathausplatz in Ingolstadt eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gegeben. Laut Polizei waren zunächst ein 23-jähriger und ein 30-jähriger Ingolstädter mit einem 39-Jährigen aus dem Kreis Eichstätt aneinander geraten. In der Folge wurde auch noch ein 28-jähriger Ingolstädter geschlagen.

Ein Unbeteiligter filmte in Ingolstadt einen Verletzten mit seinem Handy

Als der 39-Jährige mit blutenden Gesichtsverletzungen am Boden lag, kam ein bis dato unbeteiligter 22-jähriger Ingolstädter hinzu und filmte den Verletzten mit seinem Handy. Als Polizisten ihn aufforderten, mit dem Filmen aufzuhören, spuckte er nach den Beamten. Der Mann, bei dem später ein Wert von 1,5 Promille festgestellt worden ist, kam in die Ausnüchterungszelle, sein Handy wurde beschlagnahmt.

Ihn erwarten Anzeigen wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen und Beleidigung. Der verletzte 39-Jährige kam ins Krankenhaus. (nr)