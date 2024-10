Ingolstädter Gaststätte „Diagonal“ schließt

Seit der Corona-Pandemie hat es die Gastro-Branche nicht leicht. Sie kämpft mit Personalmangel und steigenden Kosten, während die Gäste weniger werden. Nun muss in Ingolstadt ein Lokal schließen, das es schon seit 30 Jahren gibt und eine Institution geworden ist: das „Diagonal“ im Bürgerhaus Alte Post in der Kreuzstraße. Wirt Norbertus von Jordans, der das „Diagonal“ vor fast 15 Jahren mit Reinhard Maier übernommen hat, hat diesen Schritt kürzlich in den Sozialen Medien verkündet. Am Donnerstag, 31. Oktober, wird er die beliebte Gaststätte das letzte Mal auf- und schließlich zusperren.

