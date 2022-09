Ingolstädter Geschäfte haben am Feiertag geöffnet

Einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es in Ingolstadt nicht, stattdessen aber einen verkaufsoffenen Feiertag. Der ist dieses Jahr am kommenden Montag.

Der 3. Oktober ist nicht nur der Tag der Deutschen Einheit, in Ingolstadt haben an diesem Tag in der Innenstadt wieder viele Läden und Geschäfte geöffnet. Beim verkaufsoffenen Feiertag, der in diesem Jahr ein Montag ist, gibt es aber nicht nur jede Menge zu kaufen, sondern der Innenstadtverein IN-City verspricht auch jede Menge Aktionen.

Die Geschäfte in Ingolstadt haben zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet

Geöffnet sind die Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr. Gleichzeitig ist der 3. Oktober der letzte Tag des Ingolstädter Volksfests.

