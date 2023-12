Ingolstädter Grünanlagen bleiben gesperrt

Die Stadt Ingolstadt hat die Allgemeinverfügung bis Freitag verlängert. Es besteht weiterhin Schneebruchgefahr.

Das Betretungsverbot für städtische Grünanlagen, Parks und Naherholungsgebiete in Ingolstadt wurde aufgrund der aktuellen Wetterlage verlängert und gilt bis einschließlich Freitag. Es besteht weiterhin Gefahr durch abbrechende Äste und umstürzende Bäume. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde veröffentlicht. Dies teilt die Stadt Ingolstadt mit.

Die Kontrollen der Bäume auf Schäden und die Beseitigung der Gefahren dauern an. Verschärfen könnte sich die Situation durch angekündigte Niederschläge, wodurch sich die Last auf den Bäumen weiter erhöhen könnte, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Zum Schutz vor Gefahren für Leib und Leben hat die Stadt Ingolstadt daher beschlossen, das Betretungsverbot für städtische Grünanlagen weiterhin aufrecht zu erhalten. Insbesondere sind hiervon das komplette Glacis, der Luitpoldpark, der Bereich Künettegraben, der Baggersee einschließlich Wildpark und weitere Naherholungsgebiete wie der Auwaldsee und die Mailinger Aue erfasst. Das Betretungsverbot gilt aber auch für alle öffentlich zugänglichen von der Stadt unterhaltenen Grünanlagen, Kinder- und Ballspielplätze. Ebenso für alle zu den Grünanlagen gehörenden Wege und Plätze und Parkplätze.

Die Stadt Ingolstadt ruft darüber hinaus zur Vorsicht auf und appelliert an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, im Interesse ihrer eigenen Sicherheit die Nähe von Bäumen zu meiden. (AZ)