Ingolstädter Grüne: Zweifel an neuen Straßen rund um Audi

Rund um Audi wurde in den vergangenen Jahren schon jede Menge in den Straßenbau investiert. Aber es stehen auch noch weiter Großprojekte auf der Agenda. Aber sind die tatsächlich noch notwendig? Darüber gehen die Meinungen der Ingolstädter Grünen und der CSU auseinander.

Von Luzia Grasser

Die Ingolstädter Grünen wollen große Straßenbauprojekte in der Stadt auf den Prüfstand stellen. Der Bedarf an den Projekten müsse neu bewertet werten, heißt es in einem Brief der Stadtratsfraktion an Oberbürgermeister Christian Scharpf. Grund sei, dass sich die gesamte Arbeitswelt in einem Transformationsprozess befinde – und damit auch der Weg von und zur Arbeitsstelle. Das sei bei den Planungen noch nicht berücksichtigt worden. Deshalb sollte beim Straßenbau rund um Audi umgedacht werden und es sollten neue Arbeitsmodelle wie Homeoffice berücksichtigt werden.

