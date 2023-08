Ingolstädter Jazzförderpreis geht an Josef Heinl

Der Ingolstädter Josef Heinl erhält den Jazzförderpreis 2023. Mit zahlreichen Projekten hat sich der Musiker bereits einen Namen gemacht.

Josef Heinl ist der diesjährige Jazzförderpreisträger der Stadt Ingolstadt. Eine Jury wählte den 26-jährigen Pianisten und Komponisten als würdigen Träger der Ehrung aus. Der Preis, der mit 5000 Euro dotiert ist, wird am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr bei der Eröffnung der 40. Ingolstädter Jazztage im Hotel Maritim an Josef Heinl verliehen.

Sein Preisträgerkonzert wird der junge Musiker gemeinsam mit seinem Lighthouse Trio, zu dem die beiden Jazzförderpreisträger Malik Diao (2020) und Quirin Birzer (2022) gehören, am 8. November in der Neuen Welt spielen. Laut Begründung der Jury zu ihrer Auswahl habe sich Josef Heinl über die Jahre zu einem ausgezeichneten Musiker entwickelt, der in der Ingolstädter Jazz- und Musikszene eine tragende Rolle einnimmt.

Bereits während seiner Schulzeit am Reuchlin-Gymnasium beeindruckte Josef Heinl durch seine Musikalität. Seit der 5. Klasse war er die tragende Säule in der Schul-Bigband und wirkte in der schulischen Jazzcombo als Pianist und Bandcoach. 2012 gewann er beim bayerischen Wettbewerb „Jugend jazzt“ den 1. Preis als Pianist in der Alterskategorie bis 15 Jahre. 2015 war er der Hauptpianist bei der Schul-CD-Produktion „Feeling Good“ und spielte dabei auch eigene Kompositionen ein. Schon als Schüler hatte Josef Heinl jedoch viele Auftritte außerhalb der Schule zum Beispiel im MKK, im diagonal während der Ingolstädter Jazztage, in der Harderbastei und andere mit der selbst gegründeten Jazzcombo „jes“!

Nach seinem Abitur 2016 wurde er als Pianist Mitglied in zahlreichen Formationen. Josef Heinl ist Gründungsmitglied der Stromlos-Jugend-Big-Band und des Jazztrios „Jazz please“. Die Liste seiner Projekte und Engagements ist bereits jetzt, im Alter von 26 Jahren sehr vielseitig. (AZ)

