Ingolstadt

vor 32 Min.

Ingolstädter Krankenhaus soll eine Uni-Klinik werden

Gibt es am Klinikum Ingolstadt in Zukunft auch eine universitäre Ausbildung?.

Plus Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf hat eine Vision für das Krankenhaus: „Wir brauchen eine universitäre Ausbildung am Klinikum.“

Von Manfred Dittenhofer

Zwei Jahre ist Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf nun im Amt, vier Jahre hat er noch vor sich. Für ihn ein Zeitpunkt, den er nutzen wollte, um einen Ausblick zu geben, was ihm noch am Herzen liegt, was er in den verbleibenden zwei Dritteln seiner Amtszeit noch erreichen möchte. Eines seiner Anliegen betrifft dabei das Thema Gesundheit und hier hat der Oberbürgermeister der Großstadt durchaus Großes im Sinn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen