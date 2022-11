Ingolstadt

vor 17 Min.

Ingolstädter Motettenchor: Haydns Schöpfung krönt das 60. Jubiläum

Plus Der Ingolstädter Motettenchor glänzt zu seiner Jubiläumsfeier mit einer gelungenen Darbietung des Oratoriums.

Von Johannes Seifert

Haydns Schöpfung, die den Menschen als Krone alles Geschaffenen darstellt, ist ohne Frage ein zeitloses Werk. Gerade heute, in Zeiten des Klimawandels ist es aber immer wieder fraglich, wie sehr der Mensch in die Abläufe der Natur und des Lebens eingreifen kann und darf. Zugleich verdeutlicht kaum ein anderes Werk, wie sich die Zeiten in über 200 Jahren gewandelt haben. Denn die Schöpfung Gottes ist hier bei Haydn Anlass, weder zu Demut und reumütiger Einkehr noch zu kritischer Betrachtung, sondern zu ungehemmter, der Schönheit und Zweckmäßigkeit der Welt zugewandter Lebensfreude.

