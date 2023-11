Ingolstadt

vor 34 Min.

Ingolstädter Museum MKKD: Unendliche Geschichte geht auf die Zielgerade

Plus Nach zwölf Jahren seit Beschluss wird Richtfest in der alten Gießereihalle in Ingolstadt gefeiert – das Museum für Konkrete Kunst und Design soll 2025 eröffnet werden.

Von Manfred Dittenhofer

Sage und schreibe zwölf Jahre ist es her, dass das österreichische Architekturbüro querkraft an dem Wettbewerb für das Gelände der alten Gießerei teilnahm. Zwei Jahre später, 2013, starteten die Vorplanungen und 2014 genehmigte der Ingolstädter Stadtrat den Umbau. Dann begann, was man gut und gerne als Langstreckenlauf bezeichnen könnte. Viel Durchhaltevermögen war bei den immer wieder auftretenden Verzögerungen gefragt. Nun aber konnte an der alten Gießerei Richtfest gefeiert werden. Und damit biegt der Bau, der Heimat des Museums für Konkrete Kunst und Design (MKKD) wird, auf die Zielgerade. Bis 2025 soll „die wohl komplexeste Baustelle Bayerns, wenn nicht darüber hinaus“, wie sie Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf nannte, fertig und das Museum eröffnet werden.

Die Kosten, vor über zehn Jahren auf 21 Millionen Euro veranschlagt – manche behaupten, es seien 15 Millionen Euro gewesen, das mangelnde Erinnerungsvermögen ist wohl der Bauzeit geschuldet – haben sich auf knapp 50 Millionen Euro erhöht. Schuld daran sind laut OB Scharpf die sehr ausgiebigen archäologischen Grabungen im Vorfeld der Sanierungsarbeiten, der Untergrund der Halle, der sich als schwieriger herausgestellt hatte, als vorher die Untersuchungen annehmen ließen, und schließlich die Teuerungen verursacht durch die Pandemie.

