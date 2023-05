Ingolstädter Naherholungsgebiete werden aufgewertet

Ingolstadt hat einen neuen Naherholungskoordinator. Er weiß, wo man Ferien und Freizeit am besten verbringen kann und was an welchem See gerade verbessert wird.

Naherholung - das sei ein Thema, das die Menschen sehr beschäftige, weiß Ingolstadts Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll. Und es ist ein Thema, das in einer Stadtverwaltung viele Bereiche betrifft, zum Beispiel die Ämter für Bauen, Sport und Umwelt. Damit dieser nicht zuletzt wegen der Pandemie an Bedeutung gewonnene Bereich besser im Blick behalten werden kann, gibt es in Ingolstadt seit Januar einen sogenannten Naherholungskoordinator. Diese Aufgabe hat Christoph Jaumann übernommen, der seit mehr als 30 Jahren bei der Stadt Ingolstadt tätig ist. Er soll sich sowohl um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger als auch um die der Fachämter kümmern, diese betreuen und koordinieren. Jaumann kennt sich aus, wo es hakt und was sich tut in Sachen Naherholung.

Naherholungskoordinator der Stadt Ingolstadt Christoph Jaumann. Foto: Bernd Betz, Stadt Ingolstadt

Im Wesentlichen gibt es in Ingolstadt vier Naherholunggebiete, auf denen das Hauptaugenmerk der Stadt liegt, erklärt Jaumann. Diese seien der Baggersee, der Auwaldsee, der Schafirrsee und die Mailinger Aue. Was den Baggersee betrifft, wo man ständig mit dem Schilfbewuchs am Ufer kämpft, kann er Positives berichten. Dort wurde das Schilf so weit zurückgeschnitten, dass es zwei neue Badezugänge gibt. Der Boden wird mit gröberem Kies aufgeschüttet, damit die Zugänge nicht sofort wieder zuwuchern. Bei der Reduzierung des Schilfs müsse man aber immer den Umweltschutz beachten, fügt Jaumann hinzu. Um das Gebiet um den Baggersee herum zu verschönern, wurde erst kürzlich der Donauwurm erhöht. Derzeit wird noch die daran angrenzende Liegewiese vergrößert. Bis Ende der Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Der Baggersee - ein beliebtes Naherholungsgebiet in Ingolstadt. Foto: Bernd Betz, Stadt Ingolstadt

Ingolstadt: Bald können die neuen Toiletten am Auwaldsee genutzt werden

Am Auwaldsee werden aktuell die öffentlichen Toiletten instandgesetzt, bald sollen sie neu eröffnet werden. Der nördliche Bereich wird neukonzipiert, um verschiedene Leerstände zu beseitigen. Der Kiosk "Blaue Lagune" hat schon länger geschlossen, das baufällige Gebäude ist umzäunt. Im Herbst soll es entfernt werden, sagt Jaumann. Für die Saison im nächsten Jahr werde es dann eine Alternative geben, verspricht er.

Am Schafirrsee wurden weitere Fahrradständer und eine zusätzliche Umkleideschnecke errichtet, heißt es seitens der Stadt Ingolstadt. Die von der Wasserwacht nicht mehr benötigten Aussichtstürme werden zur Vermeidung von Unfallrisiken demnächst abgebaut.

Ingolstadts Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll. Foto: Bernd Betz, Stadt Ingolstadt

Ingolstadts Bürgermeisterin spricht sich gegen Vandalismus aus

Weitere Maßnahmen zur Aufwertung der Ingolstädter Naherholungsgebiete werden zusammen mit den betroffenen Fachbereichen erarbeitet, außerdem mit den Stadtratsfraktionen und -gruppierungen sowie in den Bezirksausschüssen besprochen, was zusätzliche Anregungen liefere, teilt die Stadt mit.

Seit der Schaffung der neuen Stelle "Koordinierung Naherholung" ist dieser Bereich, der bislang im Amt für Sport und Freizeit mit betreut wurde, in der Stadtspitze angesiedelt, im Geschäftsbereich von Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll. Ihr ist in diesem Zusammenhang noch ein Thema besonders wichtig: Vandalismus. Erst am Wochenende sei sie wieder auf Schmierereien im Piuspark angesprochen worden. Dort gestaltet die Stadt gerade einen neuen Badeplatz. Die Bürgermeisterin möchte die Menschen sensibilisieren, entsprechende Vorfälle zu melden. Zudem sollen Polizei und Sicherheitsdienst auf dem Gelände der Landesgartenschau 2021 häufiger patroullieren. "Es ist doch schade, dass wir immer, wenn wir etwas Neues anschaffen wollen, überlegen müssen, wie wir das vor Vandalismus schützen", findet die Bürgermeisterin.