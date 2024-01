Ingolstädter Parteien feiern ohne die AfD

Die CSU hat die AfD von ihrer Schanzer Nacht ausgeladen, beim Ball der SPD ist sie von vornherein nicht erwünscht.

Die Ingolstädter CSU hat am vergangenen Samstag ihre Schanzer Nacht gefeiert. Ein glamouröser Ball, bei dem nicht alle Politiker aus der Stadt dabei sein durften. Denn einen Tag zuvor hat der Ingolstädter Kreisverband der CSU den Mandatsträgern der AfD eine Teilnahme an der Veranstaltung verweigert. Grund ein war ein kurz zuvor erschienener Artikel. Demnach haben Ingolstädter AfD-Stadtratsmitglieder bei einem Treffen mit dem umstrittenen Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich teilgenommen, bei dem es um das Thema Remigration gegangen sein soll. Daraufhin folgte die Ausladung.

Die Ingolstädter CSU will die AfD grundsätzlich nicht mehr auf ihren Veranstaltungen haben

"Dieser Schritt spiegelt unsere feste Überzeugung wider, dass politischer Diskurs auf Respekt, Toleranz und der Achtung der Menschenwürde basieren muss. Jegliche Form von Diskriminierung, Extremismus oder menschenverachtendem Verhalten hat in unserer Partei und auf unseren Veranstaltungen keinen Platz", heißt es in einer Stellungnahme von Fraktionsvorsitzendem Franz Wöhrl. Das war auch keine einmalige Aktion, wie Wöhrl sagt: "Ich möchte betonen, dass diese Haltung nicht nur für einen einzelnen Anlass gilt. Es ist ein Grundsatz, den wir auch in Zukunft aufrechterhalten werden." Ganz ohne AfD wird auch die SPD feiern, deren Ballnacht am 10. Februar stattfindet. Die AfD-Stadträte waren hier noch nie eingeladen, sagt Vorsitzender Christian De Lapuente. (rilu)

