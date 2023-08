Ingolstädter Sommerakademie läuft: Lernen fern der Heimat

15 Schülerinnen und Schüler aus der Region um Ingolstadt bereiten sich in einem dreiwöchigen Camp auf ihren Schulabschluss vor.

Mathe checken, viel Lesezeit und Sport, Zeit zum "Chill Out" oder Mitwirken im Parlament. Den beispielhaften Tagesablauf, den Campleiter Kevin Taeger den anwesenden 15 Schülerinnen und Schülern und deren Eltern bei der Auftaktveranstaltung zur Sommerakademie 2023 im Sitzungssaal der Ingolstädter Arbeitsagentur vorstellte, kam gut an. Das Camp, das vom 19. August bis 9. September in der idyllisch gelegenen Jugendsiedlung Hochland e.V. in Königsdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen stattfindet, soll die Achtklässler aus Mittelschulen der Region in der dortigen Abgeschiedenheit befähigen, ihr abschließendes Schuljahr und den Übergang ins Berufsleben gut zu meistern. Neben den schulischen werden dabei auch die sozialen Fähigkeiten gefördert, beispielsweise durch Musicalproben, Sport oder eine Holzwerkstatt.

„Für uns ist das Camp eine Herzensangelegenheit. Jugendliche, die drei Ferienwochen in den Schulabschluss investieren, um dadurch reibungslos den Übergang in eine Berufsausbildung zu schaffen, sind für jeden Ausbildungsbetrieb ein Gewinn“, erklärt Astrid Kutz, Geschäftsführerin Operativ bei der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die das Projekt initiiert und größtenteils finanziert.

Projektleiterin Janina Stens vom beauftragten Bildungsträger Phase BE ermunterte die Schülerinnen und Schüler, mutig zu sein: „Es muss nicht immer der gerade Weg sein, der zum Ziel führt. Wer sich so jung mit der Berufsausbildung beschäftigt, zeigt Mut“, und versprach den Teilnehmenden für die gemeinsame Zeit, dass Berufsorientierung auch Spaß machen kann.

Die Tage im Camp haben einen gut strukturierten Tagesablauf in Kleingruppen mit vielen verschiedenen Modulen. Die Jugendlichen stärken ihre Kompetenzen in Mathe, Deutsch und am PC. Sie entwickeln ihr Selbstbewusstsein in der Gruppe und arbeiten an ihrer positiven Selbstpräsentation. Sie entdecken passende Berufsbilder, schreiben aussagekräftige Bewerbungsunterlagen und knüpfen beim sogenannten „Personalertag” in der dritten Woche eigene Kontakte zu Unternehmen aus ihrer Region. Diese können für Praktika genutzt und zu konkreten Ausbildungsangeboten führen.

In den kreativen Projekten stehen handwerkliche und künstlerische Interessen und Talente im Mittelpunkt. Gemeinsam und unter professioneller Anleitung wird ein Musical einstudiert und aufgeführt. Sportliche, kreative oder entspannende Abendprogramme und Unternehmungen am Wochenende runden den Aufenthalt ab. (AZ)

