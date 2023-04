Ingolstädter Studierende bauen erstes Automobil nach

Das Ingolstädter Stadtmuseum zeigt ein Modell des ersten Automobils der Welt, das Studierende der Technischen Hochschule nachgebaut haben. Wer hat's erfunden?

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf sprach aus, was sich vielleicht der eine oder andere auch dachte: „Ich glaubte immer, es waren Daimler und Benz, die das Automobil erfunden haben.“ Was Gerd Treffer, ehemaliger Pressesprecher der Stadt Ingolstadt, Historiker und Leiter der historischen Projekte des Konfuzius-Instituts, aber vor einigen Jahren herausgefunden hatte, stellt dieses Wissen auf den Kopf. Denn das erste Fahrzeug, das nicht durch die Muskelkraft von Mensch oder Tier angetrieben wurde, entstand bereits 1675 am chinesischen Kaiserhof. Der Erfinder war ein flämischer Jesuitenpater. In Kooperation mit der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) entstand die Idee, das Gefährt nachzubauen. Das mehrere Jahre dauernde Projekt ging nun zu Ende. Studenten der TH Ingolstadt präsentierten das dampfgetriebene Fahrzeug. Eines der drei Exemplare erhielt am Dienstag das Stadtmuseum Ingolstadt für seine Ausstellung.

Der Nachbau gestaltete sich alles andere als einfach, da es keine Konstruktionszeichnungen gab. Der Jesuit Ferdinand Verbiest, hinterließ einzig eine Beschreibung seines Vehikels, die Gerd Treffer aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzte. Dieser Text diente als Grundlage für das historische Automobil, das bereits am Kaiserhof funktionierte.

Stadtmuseum Ingolstadt: Das Modell des Autos wird mit Dampf betrieben

Nachdem die Studentinnen und Studenten der THI ein Funktionsmodell aus modernen Materialien gefertigt hatten, machten sie sich an den historischen Nachbau. Mit dabei auch Studierende der South China University of Technology. Lediglich der Dampfdruckkessel musste modernen Sicherheitsbestimmungen genügen und enthält beispielsweise ein Druckmanometer. Der Dampf aus dem Kessel, der mit einem Kohlefeuer beheizt wird, trifft auf das waagrecht angebrachte „Windrad“, in dessen Schaufeln sich der Dampf fängt und es mit der Kraft des Dampfes dreht. Über eine Triebstockverzahnung wird die Umdrehungsenergie um 90 Grad gedreht und auf eine der beiden Achsen umgelenkt. Selbst für diese Verzahnung gibt es keine Pläne mehr. Und ob und wie viel Dampf das Schaufelrad und damit das Fahrzeug bewegt, das kann auch nicht einfach berechnet werden. „Da waren viele Versuche notwendig“, berichtete Professor Thomas Suchandt, der das Projekt technisch betreut hat.

Ein Modell des ersten Automobils ist nun im Stadtmuseum in Ingolstadt zu sehen. Foto: Manfred Dittenhofer

Mit dabei bei der Übergabe an das Stadtmuseum waren der Präsident der THI, Professor Walter Schober, und der Leiter des Konfuzius-Instituts, Professor Peter Augsdörfer. Von den Studierenden wurden drei Nachbauten nach der historischen Beschreibung angefertigt. Eines der Fahrzeuge wird im weltgrößten Automobilmuseum, der Brüsseler Autoworld, präsentiert. Und das dritte Fahrzeug kommt nach China.