Ingolstädter übersieht anderes Auto: 35.000 Euro Schaden

In Ingolstadt hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 49-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt einer Familie aus Eichstätt - nicht ohne Folgen.

Ein 49-jähriger Ingolstädter fuhr am Montagnachmittag mit seinem Auto am nördlichen Stadtrand von Ingolstadt die Kreisstraße IN 10 Richtung Westen. An einer Kreuzung bog er nach links Richtung Audi ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Autos, das mit drei Familienangehörigen aus dem Landkreis Eichstätt besetzt war. Beim Zusammenstoß zogen sich die drei Insassen leichte Verletzungen zu und mussten in einer Klinik behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 35.000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)