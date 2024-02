Ingolstädter unter Kokain-Einfluss am Steuer erwischt

Unter Drogeneinfluss war ein 28-Jähriger am Mittwochnachmittag in Ingolstadt unterwegs. Die Polizei erwischte ihn bei einer Verkehrskontrolle.

Unter dem Einfluss von Drogen war ein Mann am Mittwochnachmittag in Ingolstadt unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten den 28-Jährigen gegen 16 Uhr in der Friedhofstraße. Sie stellen fest, dass der Mann berauscht am Steuer saß.

Polizei erwischt Ingolstädter unter Kokain-Einfluss am Steuer

Wie sich bei der Verkehrskontrolle herausstellte, hatte der 28-Jährige, bevor er sich hinter das Steuer seines Autos begab, Betäubungsmittel konsumiert. Ein freiwillig durchgeführter Vortest verlief positiv auf THC und Kokain. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (AZ)