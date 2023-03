Ingolstädterin überrascht mehrere Einbrecher

Mehrere Männer sind in Ingolstadt in ein Haus eingebrochen. Weil die Bewohnerin sie allerdings bei der Tat erwischt, mussten sie ohne Beute fliehen.

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr sind mehrere Männer in ein Einfamilienhaus an der Albert-Schweitzer-Straße in Ingolstadt eingebrochen. Als die Bewohnerin des Hauses verdächtige Geräusche hörte, wollte sie nach dem rechten schauen und entdeckte die Einbrecher. Die vermutlich vier Männer flüchteten daraufhin ohne Beute. Jetzt sucht die Kripo nach Zeugen.

Die Einbrecher in Ingolstadt trugen eine FFP2-Maske

Die Männer trugen laut Polizei weiße FFP2-Masken, eine weitere Beschreibung gibt es bislang nicht. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Täter bislang nicht ermittelt werden. Bei Befragungen im Umfeld hat sich herausgestellt, dass im Bereich um den Tatort ein dunkler SUV mit Schweizer oder Liechtensteiner Kennzeichen aufgefallen ist. Dieser war mit mehreren Personen besetzt. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)