Innerhalb kurzer Zeit hat es dreimal auf der Autobahn gekracht

Drei Lastwagen und zwei Autos waren an mehreren Unfällen beteiligt, die sich innerhalb einer Viertelstunde auf der A9 bei Ingolstadt ereignet haben.

Innerhalb einer Viertelstunde hat es am Dienstagfrüh dreimal auf der A9 in Richtung Nürnberg gekracht. Wie die Polizei mitteilt, waren zwischen 7.45 und 8 Uhr viele Fahrzeuge unterwegs, was dazu führte, dass es zu den Auffahrunfällen im stockenden Verkehr kam. Beim ersten Unfall fuhr ein 57-jähriger Slowene mit seinem Sattelzug einem 53-jähringe Bulgaren auf dessen Laster auf.

Eine 44-Jährige wurde bei dem Unfall bei Ingolstadt in ihrem Auto eingeklemmt

Diesen Unfall erkannte eine 44-jährige Ingolstädterin und bremste ihr Auto ab - ganz im Gegensatz zu einem nachfolgenden 42-Jährigen, der mit seinem Sattelzug auf das Auto auffuhr, was wiederum auf den bereits verunglückten Lastwagen geschoben wurde. Die Fahrerin wurde kurzzeitig im Auto eingeklemmt, aber nur leicht verletzt. Damit aber nicht genug: Im Anschluss krachte noch ein weiteres Auto auf den Sattelzug. Insgesamt spricht die Polizei von einem Schaden von rund 24.000 Euro. Nach dem Unfall mussten die rechte und mittlere Spur gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. (AZ)