Brand in Irgertsheim: Kripo ermittelt nach Feuer in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Ingolstädter Ortsteil Irgertsheim ziehen sich drei Personen eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Jetzt ermittelt die Kripo.

Am Samstagnachmittag ist gegen 15.30 Uhr aus dem Keller eines Einfamilienhauses in der Rebgartenstraße in Ingolstadt-Irgertsheim eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Die sofort alarmierten Feuerwehrkräfte konnten den Brandherd schnell lokalisieren und löschen, teilt die Polizei mit.

Brand in Ingolstadt-Irgertsheim: fünfstelliger Schaden

Der Eigentümer des Hauses begab sich mit zwei Bekannten noch vor Eintreffen der Feuerwehr in den Keller, um nach dem Rechten zu sehen. Hierbei zogen sich alle drei Personen eine leichte Rauchgasvergiftung zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Bis auf den Kellerraum, in dem das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen war, ist das Einfamilienhaus weiterhin bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (AZ)