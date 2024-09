Irma und FCI ehren Fluthelfer: Aufruf zur Einreichung von Videomaterial

Das Regionalmanagement Irma e.V. veranstaltet gemeinsam mit dem FC Ingolstadt 04 am Wochenende des 19. Oktober ein Fest für die Hilfskräfte bei der Flutkatastrophe 2024 in der Region 10 (Stadt Ingolstadt, Landkreise Pfaffenhofen a. d. Ilm, Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen). Im Rahmen dieses Events soll ein besonderer Videospot präsentiert werden, der das Ehrenamt in der Region in den Mittelpunkt stellt.

Für die Produktion des Spots werden alle regionalen Einrichtungen und Ehrenamtlichen aufgerufen, Filmmaterial einzusenden. Für den Videospot gesucht wird jegliches Filmmaterial, das die vielfältige Arbeit der verschiedenen (ehrenamtlichen) Institutionen und ihrer Hilfskräfte zeigt. Besonders gefragt sind dabei Szenen, die die alltägliche Arbeit der Einrichtungen abbilden (ähnlich wie in Imagefilmen), Porträts von Mitarbeitenden in ihrer Arbeitskleidung oder Fahrzeugen im Einsatz.

Ehrenamt im Fokus: Irma und FCI suchen nach Videomaterial

Was die technischen Anforderungen betrifft, so sollte das Filmmaterial mindestens HD-Qualität haben und im Querformat aufgenommen sein. „Mit diesem Spot wollen wir die Leistungen unserer Ehrenamtlichen sichtbar machen und ihre Geschichten einem breiten Publikum näherbringen“, sagt Thomas Bauer, Geschäftsführer des Irma e.V.. „Gleichzeitig möchten wir den Einrichtungen in der Region eine Plattform bieten, ihre wichtige Arbeit zu präsentieren.“

Das Video wird beim Fest Mitte Oktober erstmals gezeigt und steht danach allen teilnehmenden Einrichtungen zur Eigenwerbung zur Verfügung. Einsendeschluss für das Material ist der 15. September per E-Mail an die Initiative Regionalmanagement: info@irma-ev.de.

Das Regionalmanagement Irma e.V. und der FC Ingolstadt 04 veranstalten den Tag der Hilfskräfte als Dank an die Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich bei der Flutkatastrophe 2024 engagiert haben. Am Wochenende des 19. Oktober wird im Stadion des FC Ingolstadt ein besonderer Spieltag mit Rahmenprogramm stattfinden, zu dem alle Helfer Freitickets bestellen können. Die Veranstaltung soll nicht nur das Ehrenamt würdigen, sondern auch die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in der Region stärken. Die Bestellung der Freikarten erfolgt pro Einrichtungen über die Veranstaltungshomepage. Hier gibt es auch weitere Informationen zum Event: www.irma-ev.de/gemeinsam-stark. Für Rückfragen und weitere Informationen zum Projekt steht Thomas Bauer (0841/885211-202) zur Verfügung. (AZ)