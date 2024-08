Ingolstadt ist Gehaltsspitze in Deutschland – Frauen verdienen aber 2100 Euro weniger

Wie viel Gehalt bekommen Arbeitnehmer in der Region rund um Neuburg? Wie groß sind dabei die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Und lohnen sich Aus- und Weiterbildungen auf dem Arbeitsmarkt? Diesen Fragen geht die aktuelle Entgeltanalyse der Bundesarbeitsagentur nach. Ausgangspunkt für den Gehältervergleich sind die monatlichen Bruttoentgelte aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten.

Entgeltanalyse enthüllt Gehaltsunterschiede in Ingolstadt

Die Analyse zeigt: Nirgendwo in Deutschland sind die Gehälter so hoch wie in Ingolstadt. Mit 5637 Euro mittlerem Bruttogehalt steht die Festungsstadt in der bundesweiten Entgeltstatistik auf Platz 1 – vor Wolfsburg, wo der mittlere Verdienst bei 5529 Euro liegt, und der drittplatzierten Stadt Erlangen mit 5435 Euro. Die Stadt München belegt bundesweit im Gehälter-Ranking den fünften Platz, dort liegt das mittlere Bruttogehalt bei 5094 Euro, teilt die Arbeitsagentur mit.

Doch nicht nur die Gehälter sind enorm in Ingolstadt – auch der Gender Pay Gap ist extrem hoch: Männer verdienen im Stadtgebiet Ingolstadt 2119 Euro mehr als Frauen. Die geschlechtsspezifische Lohnlücke ist laut Arbeitsagentur darauf zurückzuführen, dass Frauen überproportional oft in schlechter bezahlten Berufen, wie etwa im sozialen Bereich oder im Gesundheitswesen, arbeiten und seltener Führungspositionen bekleiden. Es handelt sich um einen Trend, den es in ganz Westdeutschland gibt. In den alten Bundesländern liegen die mittleren Gehälter für Frauen um 457 Euro niedriger als die der männlichen Kollegen. Angesichts sehr hoher Gehälter ist das Phänomen in Ingolstadt aber viel stärker ausgeprägt.

Gehälter in der Region 10: Neuburg-Schrobenhausen leicht unter Bundesdurchschnitt

Stark abgemildert zeigt sich diese Tendenz auch in den Landkreisen der Region 10: Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen verdienen Männer 595 Euro mehr als Frauen, im Kreis Eichstätt liegt die Lohnlücke bei 619 Euro und im Kreis Pfaffenhofen bei 618 Euro. In den Landkeisen sind die mittleren Bruttogehälter aber auch insgesamt deutlich geringer als in Ingolstadt – und liegen eher im bundesweiten Durchschnitt: Neuburg-Schrobenhausen verzeichnet Gehälter von 3744 Euro, Eichstätt liegt bei 3748 Euro und Pfaffenhofen bei 3843 Euro. Bundesweit liegt das mittlere Arbeitsentgelt bei 3796 Euro.

Was sich geschlechterübergreifend immer positiv auf dem Arbeitsmarkt auswirkt, ist eine gute Qualifikation: Eine abgeschlossene Berufsausbildung sei ein Garant für einen besseren Verdienst, sagt Peter Kundinger, Sprecher der Arbeitsagentur Ingolstadt. Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte mit einem Berufsabschluss verdienen bundes- und bayernweit knapp ein Viertel mehr als ihre ungelernten Kollegen – im Stadtgebiet Ingolstadt sind es sogar fast 45 Prozent.