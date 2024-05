Ingolstadt

vor 1 Min.

Jenseits der Millionen: Welche Villen in der Region verkauft werden

Plus Rund um Ingolstadt sind einige Immobilien im Angebot, die sich nur Millionäre leisten können. Makler Udo Fuderer weiß, wer solche Anwesen kauft und verkauft.

Von Luzia Grasser

"Pure Eleganz in bester Lage", so wird die Villa auf einem Immobilienportal angepriesen. Die acht Zimmer verteilen sich auf einer Wohnfläche von fast 600 Quadratmetern, umgeben von einem 1400 Quadratmeter großen Grundstück. Und das alles im Alten Westen Ingolstadts, eine der begehrtesten Lagen der Stadt. Diese "außergewöhnliche Welt voller Glanz und edlem Marmor" hat allerdings ihren Preis: 3,5 Millionen Euro kostet das Anwesen und gehört damit zu den teuersten Wohnimmobilien, die derzeit in der Region rund um Ingolstadt auf dem Markt sind.

Knapp eineinhalb Millionen Euro müssen Käufer für diese Villa im Bauhaus-Stil im Ingolstädter Stadtteil Ringsee bezahlen. Foto: Engel und Völkers

Udo Fuderer ist geschäftsführender Gesellschafter bei Engel & Völkers, einem Unternehmen, das sich auf die Vermarktung von Immobilien im Premiumsegment spezialisiert hat. Das Millionen-Objekt in Ingolstadts Westen gehört zum Teuersten, was der Makler in der Region jemals im Angebot hatte. Auch, wenn es durchaus noch teurer geht, wie ein Blick in die gängigen Portale zeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen