Jessica Roch: Buch über den weiblichen Zyklus

Influencerin Jessica Roch ist Expertin für den Zyklus der Frau. Jetzt vermittelt sie ihr Wissen nicht mehr nur im Internet. Um was es in ihrem Buch genau geht.

Ingolstadt Am heutigen Samstag ist es soweit: Jessica Rochs erstes Buch „Zyklus im Glück“ erscheint im Gräfe und Unzer-Verlag. Die Ingolstädterin informiert auf Instagram unter dem Account „Bodysynchron“ 57.000 Followerinnen und Follower über den weiblichen Zyklus, eine darauf zugeschnittene Ernährung und hormonfreie Verhütung. Dafür hat Jessica Roch Ausbildungen zur zertifizierten Ernährungsberaterin, zum Hormon Health Coach sowie Fortbildungen im Bereich der Frauenheilkunde absolviert.

Jessica Roch aus Ingolstadt hat ihr erstes Buch geschrieben

Nun geht die selbstständige Unternehmerin einen Schritt weiter und veröffentlicht ihr erstes Buch. Darin wird das Themenspektrum, das sie bereits in den sozialen Medien bedient, weiter vertieft. Die Ingolstädterin stellt die vier Phasen des weiblichen Zyklus vor und wie sich Ernährung und Lifestyle daran anpassen lassen. So sind in dem Buch auch einige Rezepte für die verschiedenen Zyklusphasen enthalten, zum Beispiel für Grünkohlchips, eine Thai-Curry-Suppe und Ofengrapefruit. Außerdem gibt die Autorin Tipps für den Umgang mit Stress und Schadstoffen, denen man im Alltag begegnet. Jessica Rochs Buch ist auch als E-Book erhältlich.