Jörg Schlagbauer ist neuer Audi Betriebsratsvorsitzender

Die Spitze des Betriebsrats bei Audi wurde neu gewählt. Schlagbauer stehen zwei Frauen als Stellvertreterinnen zur Seite. Was ihre Ziele sind.

Jörg Schlagbauer wurde in der Sitzung des Audi Betriebsrats im Werk Ingolstadt am Freitagvormittag zum neuen Vorsitzenden gewählt. Bisher bekleidete der Vorsitzende des IG Metall Vertrauenskörpers schon die Position des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden. Er tritt damit die Nachfolge von Peter Mosch an, der das Gremium 17 Jahre lang leitete. Rita Beck, bislang Stellvertretende Vorsitzende bleibt in ihrem Amt. Neu als weitere Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende hinzu gewählt wurde Karola Frank, bislang schon Mitglied im geschäftsführenden Betriebsausschuss der Audi Arbeitnehmervertretung.

Jörg Schlagbauer, neuer Betriebsratschef bei Audi, lebt in Ingolstadt

Das neue Führungstrio möchte sich als Team stärker themenorientiert ausrichten und die Führungs- und Gremienkultur modern gestalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Wichtig dabei sei, sagte Schlagbauer, sowohl die Stellung des einzelnen Betriebsratsmitglieds zu stärken als auch eine gezielte Beteiligung der Beschäftigten bei der Weiterentwicklung inhaltlicher Schwerpunkte für die Betriebsratsarbeit zu ermöglichen. Hier habe man bereits nachhaltig gute Erfahrungen mittels Befragungen und interaktiven Veranstaltungen gemacht. "Audi muss wieder attraktivster Arbeitgeber in der Branche werden, dafür werden wir uns mit aller Kraft einsetzen!", versprach der neue Vorsitzende kurz nach seiner Wahl. Schlagbauer: „Die neue Führungsspitze hat klare Werte, klare Ziele und einen klaren Kurs!“ Dazu gehörten auch wieder mehr Eigenständigkeit der Marke Audi im VW-Konzerngeflecht, eine nachhaltige Auslastung durch zukunftsfähige Modelle und eine moderne Produktion, der Aufbau neuer digitaler Geschäftsfelder sowie die Förderung der persönlichen Entwicklung aller Belegschaftsmitglieder durch Weiterbildung und Qualifizierung.

Jörg Schlagbauer ist gelernter Industriekaufmann und Diplom-Betriebswirt. Er ist 46 Jahre alt, verheiratet und zweifacher Vater. Er lebt mit seiner Familie in Ingolstadt. Seit 2002 ist er Mitglied im Betriebsrat, Vorsitzender der IG Metall Vertrauenskörperleitung im Werk Ingolstadt und Aufsichtsratsmitglied der Audi AG seit 2006.

Rita Beck und Karola Frank wurden zu Stellvertreterinnen gewählt

Stellvertreterin Rita Beck kündigte an: "Mein Einsatz gilt der Auslastung der Audi Stammwerke." Beck wird, neben ihren bisherigen Schwerpunkthemen Produktion und Qualitätssicherung, die Vertretung der Anliegen und Interessen der Audi Belegschaft im Volkswagen-Konzern übernehmen. "Die Audi Arbeitnehmervertretung muss sich zukünftig noch stärker als bisher im Konzernverbund für die Eigenständigkeit der Vier Ringe einbringen und bemerkbar machen. Das wird in den kommenden Jahren wichtiger denn je, um bei der Vergabe von Modellen und Produktion so zum Zuge zu kommen, damit die Audi Stammwerke auch weiterhin ausgelastet werden." Rita Beckist gelernte Werkzeugmacherin, 52 Jahre alt, verheiratet, zweifache Mutter und lebt mit ihrer Familie in Vohburg. Sie ist seit 2002 Mitglied im Betriebsrat, Mitglied in der Tarifkommission der IG Metall Bayern, ehrenamtliche Richterin am Arbeitsgericht München und Aufsichtsratsmitglied der Audi AG seit 2016.

Karola Frank, bislang schon Mitglied im geschäftsführenden Betriebsausschuss der Audi Arbeitnehmervertretung, wurde ebenfalls zur Stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden gewählt und stärkt die tarifpolitische Kompetenz in der Führung des Betriebsrats. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in den indirekten Bereichen, wie zum Beispiel Vertrieb, Marketing, Planung, Rechtswesen und Finanzen. Frank: "Die digitale Transformation und der zukünftige Einsatz von künstlicher Intelligenz wirft gerade in den indirekten Bereichen viele Fragen auf. Hier gilt es sowohl tarifliche als auch betriebliche Regeln auszuhandeln und die technologischen Umbrüche im Sinne der betroffenen Beschäftigten zu gestalten." Als Stellvertretende Vorsitzende des IG Metall Vertrauenskörpers bei Audi Ingolstadt ist sie für die inhaltlichen Zielsetzungen sowie die organisatorische Planung und Durchführung der Aktionen zu den Tarifrunden mitverantwortlich. Karola Frank ist gelernte Fahrzeuglackiererin und Meisterin für Lagerlogistik, 41 Jahre alt, verpartnert und lebt in Kösching. Sie ist seit 2009 Mitglied des Betriebsrats, vertritt die Audi Belegschaft in der Verhandlungskommission der IG Metall Bayern und ist zudem ehrenamtliches Mitglied im Vorstand der IG Metall sowie Aufsichtsratsmitglied der Audi AG seit 2023. (AZ)