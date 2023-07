Jugend inszeniert bei Audi-Sommerkonzerten "unmöglichen" Goethe

Die Audi-Jugendchorakademie glänzte bei den Audi-Sommerkonzerten mit Robert Schumanns Szenen aus Goethes Faust. Goethe selbst hielt die Vertonung seines Werks für unmöglich.

Ein denkwürdiges Stück Musik an einem denkwürdigen Abend! Johann Wolfgang von Goethe hatte seinen "Faust" als unvertonbar bezeichnet; "unmöglich", sei es "dazu Musik zu schreiben". Robert Schumann, Goethe-Fan und eigensinniger musikalischer Freigeist zugleich, machte nur zwanzig Jahre später die Probe aufs Exempel und lieferte mit seinen 1853 vollendeten "Szenen aus Goethes Faust" einen auch über den Zeitgeist der Romantik hinausgehenden Gegenbeweis – mit dem er sich freilich relativ lange zu plagen hatte: Fast zehn Jahre brauchte der Komponist um seine sehr subjektive, rund 1200 Verse umfassende Auswahl aus Goethes Mammut-Dichtung zu vertonen. Der Audi-Jugendchorakademie ist es zu verdanken, dass das kaum einer Gattung zuzuordnende Werk nun bei den Sommerkonzerten glanzvoll zur Aufführung kam.

Die erst abschließend entstandene Ouvertüre formten die Duisburger Philharmoniker im Stadttheater Ingolstadt zu einem beeindruckend klangvollen Orchesterstück. In satten Farben und weichen Übergängen kündigte sich die Verklärung des ewig Suchenden hier bereits an. Insgesamt strebte Dirigent Axel Kober stärker nach Homogenität und Ganzheit als nach Trennschärfe und Kontrast. Er gab dem Abend auf diese Weise neben aller Dramatik auch ein Stück Versöhnung mit auf den Weg. Dabei imponierte das Orchester mit einer reichen Farbpalette, ausgewogener Dynamik und wohldosiertem Volumen.

Audi-Jugendchorakademie bringt Szenen aus Goethes Faust auf die Bühne

Ausgezeichnet disponiert präsentierten sich die Sängerinnen und Sänger, allen voran der variable Bariton Michael Nagy in der Titelrolle, der souveräne Bass Franz Josef Selig als Mephisto und mit dramatisch intensivem Sopran Kerstin Avemo als Gretchen. Stark auch der strahlende Tenor von David Fischer!

Glanzlichter des Abends freilich waren die Chorszenen: Das "Dies irae" drängte mit großer Wucht, offensiver Klarheit, unerbittlicher Präsenz und ungemein prägnanter Strahlkraft ins Geschehen, und der Schlusschor hatte entscheidenden Anteil daran, dass sich die Apotheose der Erlösung im dritten Teil von Schumanns eindringlichem Opus dramatisch vollendete: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen." Einmal mehr zeigte das Konzert, dass das Flaggschiff des kulturellen Engagements der Audi AG mit ausgeprägter Präzision, vorbildlichem Einsatz und lebhafter Frische denkbar hohen Ansprüchen gerecht wird.

Dass es zugleich an einsatzfreudigem sängerischem Nachwuchs auch in der noch jüngeren Generation nicht mangelt, zeigten die Szenen des "Chors seliger Knaben" mit dem Kinder- und Jugendchor am Nationaltheater Mannheim.

