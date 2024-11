Vier Jugendliche wegen Raub und Bedrohung festgenommen

Im Zusammenhang mit zwei Raub- und Bedrohungsdelikten hat die Polizei am Dienstag gegen 12.45 Uhr vier Jugendliche am Zentralen Omnibusbahnhof in Ingolstadt festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, waren kurz zuvor in der Innenstadt drei Personen von der vierköpfigen Gruppe mit einer täuschend echt aussehenden Modellpistole, einem Messer und einer entsprechenden Gestik bedroht worden.

Ermittlungen ergeben Verbindung zu weiterem Vorfall in Ingolstadt

Bereits am Tag davor hatte laut Polizei ein Mann aus einer Jugendgruppe heraus zur Mittagszeit an einer Haltestelle in der Innenstadt eine Personengruppe mit Pfefferspray bedroht. Weitere Mitglieder der Jugendgruppe forderten zudem die Herausgabe von Geld. Die ersten Überprüfungen der Polizei ergaben eine Verbindung zwischen beiden Delikten. Während auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein 16-Jähriger am Mittwoch einem Richter vorgeführt wird, wurden die drei anderen Jugendlichen den Eltern übergeben. Die Polizeiinspektion Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)