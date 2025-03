Junges Theater erhält Finanzspritze über 10.000 Euro

Die Freunde des Theaters Ingolstadt unterstützen das Junge Theater mit einer Spende von 10.000 Euro. Dieser bedeutende Beitrag ermöglicht es dem Jungen Theater, seine zentrale Rolle in der kulturellen Bildungsarbeit der Region weiter auszubauen. Mit seinen Angeboten richtet sich das Theater an Kinder, Jugendliche und Familien aller Altersgruppen und sozioökonomischen Hintergründe. Ziel ist es, kreative Prozesse zu fördern, kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, Barrieren abzubauen und Begegnungsräume für Austausch und Dialog zu schaffen.

Die Spende unterstreicht das langfristige Engagement der Freunde des Theaters, die seit vielen Jahren eine wichtige Stütze in der Förderung kultureller Bildungsarbeit am Stadttheater Ingolstadt sind. Rund 50.000 Kinder, Jugendliche und Pädagogen profitieren pro Spielzeit von den vielseitigen Angeboten des Stadttheaters.

„Das Junge Theater schafft Räume für Begegnung, Kreativität und Dialog. Es fördert soziale Kompetenzen, kreatives Denken und kulturelle Teilhabe. Unabhängig von den aktuellen Diskussionen über fehlende Mittel für die Kultur sehen wir es als unsere Verantwortung, diese wichtigen Angebote zu unterstützen und dabei zu helfen sie für alle zugänglich zu machen“, erklärt Renate Preßlein-Lehle, Vorsitzende der Freunde des Theaters Ingolstadt.

Die Übergabe der Spende fand im Rahmen des Projekts „Die Konferenz der Tiere“ im Stadttheater Ingolstadt statt. Diese Produktion zeigt eindrucksvoll die Kompetenz des Jungen Theaters: In Zusammenarbeit mit neun Schultheatergruppen aus Ingolstadt (von der Grundschule bis zur 8. Klasse) und vier freien Gruppen entsteht – unterstützt durch Künstler und Künstlerinnen und Pädagogen – eine gemeinsame Inszenierung. Über 200 Kinder und Jugendliche entwickeln in einem sechsmonatigen Prozess Szenen, Texte, Musikstücke und Bühnenbilder, die am Ende zu einem großen Theaterstück verschmelzen.

Damit solche Projekte erfolgreich umgesetzt werden können, ist das Junge Theater auf Unterstützung Dritter angewiesen. Deshalb gehen die Freunde des Theaters Ingolstadt mit gutem Beispiel voran. Ihre finanzielle Förderung ermöglicht es, neue Projekte zu realisieren und bestehende Angebote auszubauen. Diese Hilfe ist ein wichtiger Schritt, um die Theaterpädagogik in der Region weiter zu stärken. (AZ)